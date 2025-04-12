Европейские и американские воздушные хабы не попали в топ-5.

Сингапурский международный аэропорт Чанги признан самым лучшим в мире в 2025 году. Соответствующее исследование, основанное на оценке разных показателей, провела компания Skytrax World Airport Survey, сообщает издание Time Out.

Во внимание были взяты длина очередей, логистическая связь с городом, выбор блюд в зоне ожидания, а также удовлетворенность клиентов.

Исследователи спросили путешественников о качестве веб-сайтов аэропорта, о дружелюбии персонала, развлекательных заведениях и времени доставки багажа.

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Чанги признан лучшим аэропортом в мире по части еды. Согласно результатам опроса, несмотря на то, что он является одним из самых загруженных хабов в Юго-Восточной Азии, это место славится "непревзойденным обслуживанием" пассажиров.

Второе место в рейтинге занял аэропорт Хамад в катарской Дохе. Примечательно, что в прошлом году он занимал первую строчку. Путешественников впечатляют его архитектура и роскошный терминальный комплекс.

На третьем месте оказался аэропорт Ханэда в Токио. Пятерку лидеров замыкают Инчхон в Сеуле и Нарита в Токио. А вот европейские и американские воздушных хабы в первые топ-5 не попали.

Топ-10 лучших аэропортов мира в 2025 году

Чанги (Сингапур) Хамад (Доха) Ханэда (Токио) Инчхон (Сеул) Нарита (Токио) Аэропорт Гонконга Шарль де Голль (Париж) Фьюмичино (Рим) Аэропорт Мюнхена Аэропорт Цюриха.

Аэропорты с живописными видами

Как писал УНИАН, ранее было проведено исследование компанией по страхованию путешественников AllClear, в ходе которого эксперты узнали аэропорты мира с самыми живописными видами во время посадки.

Рейтинг возглавил аэропорт острова Лорд-Хау. Вулканический остров входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых чистых мест на планете.

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