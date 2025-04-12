Список лучших аэропортов в 2025 году / коллаж УНИАН, pixabay.com

Сингапурский международный аэропорт Чанги признан самым лучшим в мире в 2025 году. Соответствующее исследование, основанное на оценке разных показателей, провела компания Skytrax World Airport Survey, сообщает издание Time Out.

Во внимание были взяты длина очередей, логистическая связь с городом, выбор блюд в зоне ожидания, а также удовлетворенность клиентов.

Исследователи спросили путешественников о качестве веб-сайтов аэропорта, о дружелюбии персонала, развлекательных заведениях и времени доставки багажа.

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Чанги признан лучшим аэропортом в мире по части еды. Согласно результатам опроса, несмотря на то, что он является одним из самых загруженных хабов в Юго-Восточной Азии, это место славится "непревзойденным обслуживанием" пассажиров.

Второе место в рейтинге занял аэропорт Хамад в катарской Дохе. Примечательно, что в прошлом году он занимал первую строчку. Путешественников впечатляют его архитектура и роскошный терминальный комплекс.

На третьем месте оказался аэропорт Ханэда в Токио. Пятерку лидеров замыкают Инчхон в Сеуле и Нарита в Токио. А вот европейские и американские воздушных хабы в первые топ-5 не попали.

Топ-10 лучших аэропортов мира в 2025 году

  1. Чанги (Сингапур)
  2. Хамад (Доха)
  3. Ханэда (Токио)
  4. Инчхон (Сеул)
  5. Нарита (Токио)
  6. Аэропорт Гонконга
  7. Шарль де Голль (Париж)
  8. Фьюмичино (Рим)
  9. Аэропорт Мюнхена
  10. Аэропорт Цюриха.

Аэропорты с живописными видами

Как писал УНИАН, ранее было проведено исследование компанией по страхованию путешественников AllClear, в ходе которого эксперты узнали аэропорты мира с самыми живописными видами во время посадки.

Рейтинг возглавил аэропорт острова Лорд-Хау. Вулканический остров входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых чистых мест на планете.

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