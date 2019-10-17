В Венеции летом вступит в силу новый налог для туристов

Посетители, которые остаются в местных отелях на ночь, платить новый налог не будут.

В итальянской Венеции с 1 июля 2020 года вступает в силу дополнительный туристический сбор. Городская власть будет взимать от 3 до 10 евро с туристов, которые прибывают в город без ночевки.

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Как сообщает Fox News, введение нового налога было анонсировано еще около года назад. Налог направлен на борьбу с избыточным туризмом и призван улучшить качество жизни местного населения.

Новый налог коснется посетителей, которые прибывают в город на автобусах, яхтах, круизных лайнерах, поездах или самолетах. Исключения будут сделаны для тех, кто прибывает в город для учебы, работы или по семейным делам.

Туристы, которые остаются в местных отелях на ночь, также не будут платить, поскольку уже оплатили туристический сбор в рамках оплаты за проживание.

В Венеции живет около 55 тысяч человек. Этот город ежегодно посещают около 30 миллионов туристов.

Ранее власти Венеции ввела плату за въезд в исторический центр города. Полученные от сбора деньги пойдут, в частности, на уборку мусора, который оставляют приезжие