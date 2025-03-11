Затраты на строительство проекта Неом оказались значительно выше, чем предполагалось изначально.

Планы Саудовской Аравии по строительству проекта Неом рискуют слокнуться с серьезными финансовыми трудностями. Этот город-курорт, в котором планируют разместить два 488-метровых небоскребов длиной до 170 км под названием The Line, может быть возведен только к 2080 году, пишет Futurism.

В The Wall Street Journal выяснили, что смета капитальных затрат на строительство Неома достигла 8,8 триллиона долларов. Это в 25 раз превышает годовой бюджет королевства.

Более того, в издании ознакомились с аудиторским отчетом проекта. Он показал, что чиновники пытались подтасовать цифры, чтобы скрыть доказательства раздувающихся расходов на строительство Неома.

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Кроме того, журналисты узнали, что чиновники также пытаются оградить короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда от суровых реалий. Например, они подняли предполагаемые цены на проживание в еще не завершенном горнолыжном курорте, чтобы создать видимость того, что его внутренняя норма прибыли соответствует заоблачным ожиданиям. Предполагается, что один номер в "бутик-отеле для туристов", который ранее стоил 489 долларов, был пересчитан и стал стоить 1866 долларов.

Помимо этого чиновники попытались скрыть манипуляции с расходами, подчеркнули в издании. Из электронных писем стало известно, что Антони Вивес, который отвечал за прибрежный курорт под названием Синдала, сказал консультантам, что они ничего не должны упоминать о стоимости проекта перед ключевой встречей с инвесторами.

В издании поделились, что из-за чрезмерных расходов пришлось даже пересмотреть планировку некоторых ключевых зданий. Тем не менее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд выступает против. Например, запланированную высоту пары небоскребов рекомендовали снизить с 488 метров до 305 метров.

Текущая цель состоит в том, чтобы открыть первую половину первой части проекта к 2034 году, подчеркнули в издании. Тем не менее строительство города-курорта продвигается более медленными темпами.

В издании поделились, что бывший генеральный директор проекта Надхми аль-Наср уволился в ноябре. В это время Синдала остается недостроенной, но в октябре саудовские чиновники устроили пышную вечеринку по случаю запуска проекта стоимостью 45 миллионов долларов.

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