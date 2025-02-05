В самолете и в автомобиле есть педали, но они имеют разное предназначение.

Некоторые люди считают, что управление автомобилем и самолетом имеет определенное сходство. Тем не менее эти транспортные средства значительно отличаются друг от друга, пишет Express.

Бывший ветеран армии США, который сейчас является коммерческим пилотом, рассказал на своей странице в TikTok о некоторых особенностях управления самолетом, включая то, зачем в кабине размещены педали.

"У нас есть педали и со стороны капитана, и со стороны офицера. У нас есть две педали - с правой и левой стороны. Тем не менее они используются для изменения направления самолета", - объяснил он.

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Пилот добавил, что педали также позволяют управлять тормозами. Он отметил, что левая педаль предназначена для активации левых тормозов, а правая педаль - для правых тормозов.

"Можно использовать и обе педали для замедления при приземлении самолета", - подчеркнул летчик.

По словам летчика, в самолете много переключателей и кнопок, но нет педали газа, как у автомобилей. Вместо этого пилоты используют рычаги управления двигателями.

"Мы толкаем их (рычаги управления двигателями - УНИАН) вперед - один для левого двигателя, а другой для правого. У самолетов бывают три или четыре двигателя, соответственно - три или четыре рычага", - сказал он.

Летчик поделился, что у самолетов есть дворники, как и у автомобилей. Разница заключается в том, что у самолета лобовое стекло разделено пополам, а дворники можно использовать отдельно для каждого из них.

Также летчик рассказал, что люди часто переоценивают знания пилотов. Он вспомнил, что в аэропортах у него неоднократно спрашивали информацию о рейсах, к которым он не имел никакого отношения.

Другие секреты авиаперелетов

Ранее опытный пилот назвал лучший день недели для покупки дешевых авиабилетов. В частности, туристам нередко советуют охотиться за выгодными авиабилетами в январе.

Кроме того, пилот объяснил, что произойдет, если не перевести телефон в "режим полета" в самолете. Он отметил, что это может помешать работе экипажа.

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