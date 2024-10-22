Пара влюбилась во время пребывания в Белфасте.

Пассажиры лайнера Odyssey, который вынужден был незапланированно "застрять" в Северной Ирландии, решили пожениться прямо во время круиза.

Джан Перрони и Анжела Харсани рассказали Sky News, что не были знакомы до путешествия. В мае на лайнере обнаружили проблемы с двигателем, поэтому им пришлось остаться на несколько месяцев в Белфасте. Женщина рассказала, что во время этой остановки они познакомились, а уже потом между ними завязались романтические отношения:

"Мы обнаружили, что у нас так много общего и нам так нравилось быть в компании друг друга, что мы не могли представить жизнь врозь. Как только я подружилась и провела с ним немного времени, я начала понимать его мораль, его ценности и его убеждения".

Мужчина говорит, что они выбрали кольцо в городе, но предложение он хотел сделать уже на лайнере. Однако судьба внесла свои коррективы. "Ночью мы гуляли вдоль реки Лаган - во время суперлуния на прошлой неделе - и время выдалось очень удачное. Поэтому я сделал ей предложение", - рассказал он.

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Свадьбу отпразднуют на борту корабля, а медовый месяц проведут во время круиза - впереди пару ждёт более 400 остановок в разных местах мира.

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