Рисунок художник Саша Корбан создал несколько дней назад, когда неподалеку происходили бои за освобождение Бучи и Ирпеня.

Художник-муралист Саша Корбан во время освобождения Киевщины от российских оккупантов создал новый трогательный мурал на столичной Оболони.

Фото мурала художник опубликовал на своей странице в Facebook.

"Благодаря невероятным усилиям наших воинов ВСУ, теробороны, волонтеров и всех украинцев, которые объединились, мы сдерживаем врага, чтобы он не смог разорвать нашу родную страну... Этот мурал я создал несколько дней назад в Киеве, а в это время неподалеку проходили бои за освобождение Бучи и Ирпеня. Все будет Украина!", – написал Корбан.

В то же время в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации уже заметили новую работу Корбана и выразили убеждение, что "после победы этот арт-объект обязательно войдет в туристические маршруты по киевским муралам и будет символом нашей общей победы!".

Отметим, в 2014 году, после начала войны на Донбассе, Корбан был вынужден переехать из Донецка в Киев, где за 8 лет он создал немало известных муралов, главным образом в спальных районов города.

С началом войны России против Украины 24 февраля 2022 года Корбан остался в Киеве, где он занимается волонтерством.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице Чехии Праге стрит-арт художник казахского происхождения Chemis создал трогательный мурал, посвященный войне в Украине.

На мурале изображена маленькая девочка, которая прикрыла украинским флагом героев известных западных сказок, в частности, американского Микки Мауса, британского барашка Шона, чешского Крота, польских Лелика и Болека и немецкую пчелку Майю.

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