Султанат Оман вновь закрывает границы из-за вспышки COVID-19.

Власти Омана объявили о повторном закрытии сухопутных границ с 18 января сроком на одну неделю.

Читайте такжеОман возобновляет выдачу виз для туристовНапомним, что только 29 декабря Оман открыл сухопутные, воздушные и морские границы.

Закрытие связано с попыткой приостановить распространение коронавируса. Уточняется, что границы будут закрыты с 18:00, при этом срок закрытия может быть продлен в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как отметили в государственном Верховном комитете, ужесточение обстановки связано с тем, что большое число жителей не соблюдает меры по охране здоровья, предписанные властями страны: не носит маски и проводит массовые собрания, что и привело к распространению вируса, передают russianemirates.com. При этом о закрытии воздушных границ не сообщается.

Для всех путешественников, прибывающих на территорию страны, требуется сертификат об отсутствии COVID-19. Например, для туристов, прибывающих воздушным транспортом, тестирование на коронавирус должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Еще один тест путешественники сдают по прибытии – в аэропортах Омана.

С начала пандемии коронавируса в Омане зарегистрировано 31 790 случаев заражения и 1512 смертей.

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Автор: УНИАН