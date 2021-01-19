Власти Омана объявили о повторном закрытии сухопутных границ с 18 января сроком на одну неделю.
Читайте такжеОман возобновляет выдачу виз для туристовНапомним, что только 29 декабря Оман открыл сухопутные, воздушные и морские границы.
Закрытие связано с попыткой приостановить распространение коронавируса. Уточняется, что границы будут закрыты с 18:00, при этом срок закрытия может быть продлен в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Как отметили в государственном Верховном комитете, ужесточение обстановки связано с тем, что большое число жителей не соблюдает меры по охране здоровья, предписанные властями страны: не носит маски и проводит массовые собрания, что и привело к распространению вируса, передают russianemirates.com. При этом о закрытии воздушных границ не сообщается.
Для всех путешественников, прибывающих на территорию страны, требуется сертификат об отсутствии COVID-19. Например, для туристов, прибывающих воздушным транспортом, тестирование на коронавирус должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Еще один тест путешественники сдают по прибытии – в аэропортах Омана.
С начала пандемии коронавируса в Омане зарегистрировано 31 790 случаев заражения и 1512 смертей.
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