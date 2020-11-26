Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку», в котором команда проекта узнавала секреты китайского чаепития, вышел 25 ноября.

Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в новом выпуске экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку» погрузился в особую философию Поднебесной, которая касается самого популярного напитка в мире - чая.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», ведущий тревел-шоу узнал, как производят его различные сорта, побывал на чайной церемонии и попробовал чай, который в Китае пили мировые знаменитости.

Сегодня китайцы потребляют 40% всего чая на планете. Именно они первыми начали выращивать чайные кусты и открыли этот напиток всему миру. Для жителей Поднебесной чай - это стиль жизни, философия и практически религия. В древности здесь считалось, что человек, который не пьет чай, неспособен видеть истину. А его свойства до сих пор считаются лечебными.

Большинство украинских семей привыкли пить обычный чай из супермаркета, не придавая этому особого значения. В Поднебесной же все совсем по-другому. Например, китайцы пакетированный чай даже не признают.

Чтобы увидеть, какое разнообразие чая существует в Китае, «Мир наизнанку» отправился на особый рынок - мировую мекку чая. Здесь Дмитрию Комарову удалось найти и попробовать самые разнообразные сорта чая, некоторые из которых продают на аукционах по стоимости автомобиля или квартиры. Так, одной из самых уникальных окажется пачка пуэра за 125 тысяч долларов. А зрители узнают, отличается ли на вкус чай за 30 долларов и за 10 тысяч.

Специально для «Мира наизнанку» опытные продавцы рассказали, какой путь проходит листик чая, прежде чем попасть в наш заварник. И пригласили украинских путешественников на настоящую чайную церемонию, которую провели в соответствии с древними китайскими традициями.

Кроме того, Дмитрий Комаров попал в самый знаменитый чайный дом Китая, чтобы попробовать напиток, который в свое время здесь пили самые известные люди мира.

Предыдущие выпуски программы «Мир наизнанку» про Китай

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Автор: Марина Григоренко