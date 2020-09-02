В первой серии второго китайского сезона Дмитрий Комаров освоит новую опасную профессию - сборщика шишек на самодельном воздушном шаре.

2 сентября в 22:45 на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона экстремального тревел-шоу Дмитрия Комарова "Мир наизнанку".

Читайте такжеДмитрий Комаров: Рахов – центр Европы, водопад Шипит, Драгобрат, Денеши... В Украине множество мест, которые можно сделать сверхприбыльными

Как сообщает пресс-служба 1+1, смелый путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров продолжит исследовать самые отдаленные уголки Китая, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего.

Как пояснил телевдучий, все выпуски программы команда тревел-шоу успела снять еще до начала мировой пандемии, завершив экспедицию в Китай в декабре 2019 года.

Ведущий признался, что его настолько поразила Поднебесная, что он мог бы снять даже не два сезона, а четыре.

"Китаю удается фантастическими шагами идти в будущее. Например, там находится второй по высоте в мире небоскреб. А вот рядом с ним - рынок традиционной медицины, где продаются сушеные лягушки, змеи, живые скорпионы. Вот так они берегут свои традиции", - прокомментировал он в студии "Сніданку з 1+1".

В Поднебесной команда "Мира наизнанку" нашла эксклюзивы, которые не показывал еще никто в мире. В продолжении китайского сезона ведущий Дмитрий Комаров и его незаменимый оператор Александр Дмитриев будут жить в юртах, ездить верхом на верблюдах при температуре минус 42 градуса, а также покажут невероятные племена и традиции, в существование которых в ХХІ веке сложно поверить.

"Будет очень много экстрима, опасности и невероятной смеси традиций и инноваций. В новом сезоне вы увидите - не пугайтесь - клонирование! Это уже не миф, а реальность. Вы можете клонировать домашнее животное. Стоит это очень-очень дорого. Я спросил, а смогли бы вы сделать меня? На что мне ответили, что технологически сложностей никаких нет. Абсолютно возможно сделать второго Диму Комарова, а возможно и третьего, и четвертого... Также мы пробовали лягушек - их здесь надо есть целиком, с головой и лапами", - рассказал путешественник.

Уже в первой серии нового сезона команда программы отправится на границу Китая с Северной Кореей. Там украинские путешественники испытают на себе и овладеют новой профессией - собирателей кедрового ореха. В Китае этот промысел очень опасен, ведь шишки добывают самым экстремальным и необычным в мире методом: на самодельном воздушном шаре, который наполняют взрывоопасным газом. Это настоящая работа-лотерея, на которой мужчины ежедневно рискуют своей жизнью.

"Этот маленький взрывоопасный летательный аппарат и сумасшедший полет я не забуду всю свою жизнь. И ситуацию, которая происходила на моих глазах с оператором Александром Дмитриевым, о которой он даже не догадывался, пока я молился, мой пульс зашкаливал, а сердце выскакивало из груди", - заинтриговал опасными приключениями Комаров.

Предыдущие выпуски программы "Мир наизнанку" про Китай:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко