2 сентября в 22:45 на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона экстремального тревел-шоу Дмитрия Комарова "Мир наизнанку".
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Как сообщает пресс-служба 1+1, смелый путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров продолжит исследовать самые отдаленные уголки Китая, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего.
Как пояснил телевдучий, все выпуски программы команда тревел-шоу успела снять еще до начала мировой пандемии, завершив экспедицию в Китай в декабре 2019 года.
Ведущий признался, что его настолько поразила Поднебесная, что он мог бы снять даже не два сезона, а четыре.
"Китаю удается фантастическими шагами идти в будущее. Например, там находится второй по высоте в мире небоскреб. А вот рядом с ним - рынок традиционной медицины, где продаются сушеные лягушки, змеи, живые скорпионы. Вот так они берегут свои традиции", - прокомментировал он в студии "Сніданку з 1+1".
В Поднебесной команда "Мира наизнанку" нашла эксклюзивы, которые не показывал еще никто в мире. В продолжении китайского сезона ведущий Дмитрий Комаров и его незаменимый оператор Александр Дмитриев будут жить в юртах, ездить верхом на верблюдах при температуре минус 42 градуса, а также покажут невероятные племена и традиции, в существование которых в ХХІ веке сложно поверить.
"Будет очень много экстрима, опасности и невероятной смеси традиций и инноваций. В новом сезоне вы увидите - не пугайтесь - клонирование! Это уже не миф, а реальность. Вы можете клонировать домашнее животное. Стоит это очень-очень дорого. Я спросил, а смогли бы вы сделать меня? На что мне ответили, что технологически сложностей никаких нет. Абсолютно возможно сделать второго Диму Комарова, а возможно и третьего, и четвертого... Также мы пробовали лягушек - их здесь надо есть целиком, с головой и лапами", - рассказал путешественник.
Уже в первой серии нового сезона команда программы отправится на границу Китая с Северной Кореей. Там украинские путешественники испытают на себе и овладеют новой профессией - собирателей кедрового ореха. В Китае этот промысел очень опасен, ведь шишки добывают самым экстремальным и необычным в мире методом: на самодельном воздушном шаре, который наполняют взрывоопасным газом. Это настоящая работа-лотерея, на которой мужчины ежедневно рискуют своей жизнью.
"Этот маленький взрывоопасный летательный аппарат и сумасшедший полет я не забуду всю свою жизнь. И ситуацию, которая происходила на моих глазах с оператором Александром Дмитриевым, о которой он даже не догадывался, пока я молился, мой пульс зашкаливал, а сердце выскакивало из груди", - заинтриговал опасными приключениями Комаров.
Предыдущие выпуски программы "Мир наизнанку" про Китай:
- Дмитрий Комаров раскроет секрет прочности Великой Китайской стены
- Дмитрий Комаров покажет, как китайцы ловят рыбу с помощью бакланов
- Дмитрий Комаров проведет экскурсию в "инстаграмный" дом в Гонконге
- Дмитрий Комаров расскажет таинственные секреты китайских гор
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