МИД прокомментировал информацию о необходимости получать "разрешения" на выезд украинцев за границу

Ранее посольство Великобритании заявило, что украинцы, которые имеют право на постоянное проживание в Великобритании, и хотят вылететь туда, должны получить разрешение на вылет.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не ограничивали выезд украинцев за границу. Информация об ограничениях касалась лишь тех пунктов пропуска, которые временно не работают.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения», - заявили в МИД.

В этом контексте отмечается, что МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают.

«Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, кто имеет вида на жительство за рубежом, МИД не давал», - отмечают дипломаты.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине.

Ранее, 8 мая, посольство Великобритании в Украине сообщило, что самолет «Международных авиалиний Украины» 11 мая должен осуществить специальный рейс из Киева в Лондон.

В то же время, отмечалось, что украинская власть сообщила, что только украинцы с постоянным местом жительства в зарубежных странах смогут покинуть Украину.

7 мая посольство Великобритании заявило, что Украинцы, которые имеют право на постоянное проживание в Великобритании, и хотят вылететь туда, должны получить разрешение на вылет от МИД Украины.