Посольство Великобритании: украинцы могут вылететь из страны только с разрешением от МИД

По информации дипведомства, только украинцы с правом постоянного проживания в других странах сейчас могут покинуть Украину.

Украинцы, которые имеют право на постоянное проживание в Великобритании, и хотят вылететь туда, должны получить разрешение на вылет от МИД Украины.

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Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине. Отмечается, что британское посольство поддержит этот процесс, сообщив МИД о запланированном пушешествии и деталях статуса проживания гражданина в Великобритании.

Для этого гражданин должен подать данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до попытки пересечения границы.

«Пожалуйста, учтите, что украинские власти проинформировали нас, что только украинцы с постоянным проживанием в других странах могут покинуть Украину», - отмечается в сообщении.

В посольстве отмечают, что не смогут помочь украинцам с прочими британскими визами или разрешениями покинуть Украину.

В комментариях посольство разъяснило, что покинуть страну по разрешению Киева могут только украинцы с правом на постоянное место жительства за границей. В случае Великобритании речь идет о документах biometric residence permit.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД не принимал решений о запрете выезда заробитчан.