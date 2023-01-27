Многие путешественники любят сидеть в самолете на местах возле иллюминаторов, чтобы любоваться облаками и пейзажами с высоты, однако иногда вместо этого им может попасться "вид в стену".
Как пишет The Sun, несмотря на то, что на самом деле на таких местах намного комфортнее дремать в полете, облокотившись о твердую ровную поверхность, большинство авиапассажиров предпочитают избегать "худшего места" в самолете. Одни жалуются на то, что в таком случае полет будет невероятно скучным, другие пиняют на клаустрафобию, а третьи – на отсутствие солнечного света.
Примером такого места в своем Twitter поделилась авиаэксперт Кали Марш.
Как пояснил Daily Mail старший директор туристического сайта The Points Guy UK Ники Кельвин, наличие мест без окон является обычным явлением в пассажирских самолетах.
"Их наличие часто связано с тем, что производитель использует это пространство для питания определенной авионики (авиационной электроники) или основных компонентов, таких как каналы кондиционирования воздуха", – отметил он.
Кроме того, по его словам, часто места без иллюминатора расположены возле аварийного выхода, поскольку дизайн диктует размещение окна на двери, а не на поверхности рядом с ней.
Также отмечается, что отсутствие окна может быть связано с тем, что самолеты не всегда создаются только для одной авиакомпании, а это означает, что сиденья в салоне не совпадают с окнами.
Как избежать места без окна?
Путешественникам советуют воспользоваться сайтом SeatGuru, чтобы убедиться, что у них будет удобное место для отдыха во время полета. Достаточно просто ввести номер своего рейса и авиакомпанию, чтобы взглянуть на расположение мест в самолете.
Нежелательные места, которые, вероятно, имеют недостатки, будут помечены красным цветом и сопровождаться объяснением "подводного камня". Также там будет указано, есть ли у места окно.
При этом пассажиры Ryanair неоднократно призывали людей не бронировать места 11A, 11F или 12F на рейсах авиакомпании, ведь именно возле этих мест в ее самолетах чаще всего нет окон.
Как сообщал УНИАН, ранее члены экипажей пассажирских авиакомпаний и частые путешественники поделились советами, каких мест на борту самолета стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с маленькими детьми.
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