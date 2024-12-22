McDonald's в грузинском городе Батуми является одним из самых впечатляющих заведений сети.

McDonald's – сеть, известная во всем мире. Трудно найти человека, который бы никогда не пробовал их бургер или картошку фри.

Хотя часто эти заведения имеют более или менее похожий вид (коричнево-зеленые здания), есть несколько McDonald's, которые отличаются от других. Издание The Sun назвало 15 самых красивых McDonald's в мире.

Брей, Ирландия

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Один из самых ярких McDonald's на планете находится в ирландском городке Брей в графстве Уиклоу. Он размещен в старой ратуше, которая, как оказалось, имеет очень привлекательный дизайн. А с потолка там свисают деревянные балки. Еще одна изюминка – окна в стиле Тюдоров и арочный вход.

Будапешт, Венгрия

На железнодорожном вокзале Нюгати в Будапеште находится действительно потрясающий McDonald's. Он расположен в здании 1877 года, которое спроектировал австрийский архитектор Август де Серрес, который впоследствии участвовал в строительстве Эйфелевой башни.

Пространство открылось как McDonald's в 1990 году, а в этом году временно закрылось на несколько месяцев на реконструкцию. Его оригинальные элементы, включая антикварные лампы и расписанную лепнину на потолке, были восстановлены.

Порту, Португалия

Чтобы посетить McDonald's с дворцовой атмосферой, отправляйтесь в милый город на севере Португалии. Заведение разместилось в бывшей исторической кофейне с величественной архитектурой – с витиеватыми потолками, блестящими люстрами и мраморным полом.

Снаружи оно выглядит так же невероятно, с витражами и скульптурой орла над входом.

Мадрид, Испания

McDonald's на городской улице Гран-Виа расположен в величественном угловом здании кремового цвета. Это был первый в истории испанский аванпост империи быстрого питания, двери которого были открыты в 1981 году.

Ранее здесь был ювелирный магазин, что, возможно, объясняет его потрясающий интерьер. Некоторые из его оригинальных особенностей включают винтовую лестницу, а также мраморные колонны и выразительные люстры.

Батуми, Грузия

McDonald's в прибрежном городе Батуми, на берегу Черного моря, является одним из самых впечатляющих заведений сети. Он имеет изящную, современную структуру с изогнутыми стеклянными стенами, а его современный дизайн контрастирует с окружающим природным ландшафтом.

В 2014 году многогранная структура получила награду "Лучшее коммерческое здание" от архитектурного сайта ArchDaily.

Ханчжоу, Китай

Двери McDonald's в восточной части Китая открылись в 2015 году. Заведение находится в здании, которое ранее было домом для бывшего лидера Тайваня Чан Чин-Куо – он жил там в 1940-х годах.

Экстерьер остался практически неизменным с тех пор, но интерьер теперь украшен плакатами о жизни Чан Кайши. Стоит отметить, что это скорее McCafe, чем полноценный ресторан, причина заключается в местных ограничениях в отношении исторических зданий.

Кристиансанн, Норвегия

Когда вы направляетесь к McDonald's в Кристиансанде, вам может показаться, что вы попадаете в довольно важное учреждение.

Действительно, ресторан сети в норвежском городе раньше был домом для банка. Знаковые буквы заведения здесь расположены над оригинальными величественными колоннами. Однако величественный вход больше не используется, и гостям приходится заходить через боковую дверь.

Сидней, Австралия

Неожиданный интерьер ждет посетителей филиала McDonald's на Джордж-стрит в Сиднее.

Построенный в 1930 году, он был кинотеатром на 2 000 мест под названием "Плаза-театр" до того, как американская сеть переняла его в собственность в 1977 году.

Внешне австралийский ресторан довольно невзрачный, но внутри он просто очарователен. Изысканная каменная кладка и элегантные люстры создают отличный фон для вашего биг-мака.

Париж, Франция

Не так много ресторанов быстрого питания могут претендовать на звание объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, старинный McDonald's в Париже на улице Сен-Лазар, построенный в 1892 году, является именно таким.

Он имеет фахверковый кирпичный фасад, как пример эльзасской архитектуры.

Барселона, Испания

McDonald's на улице Пасео де Грасия в Барселоне находится в действительно красивом здании. На входе в ресторан, неподалеку от главных достопримечательностей испанского города, в частности храма Святого Семейства, стоят величественные мраморные колонны.

Впрочем, именно то, что есть в меню, привлекает больше толпы, чем обычно. Здесь можно купить пиво, в том числе Mahou и Estrella, а также испанский омлет и макароны.

Белем, Португалия

Те, кто посещает лиссабонский район Белем – родину паштетов де ната – не могут не заметить McDonald's. Он выглядит как типичный португальский дом, с красивым пастельно-розовым внешним видом.

Здесь также есть кованые балконы Джульетты, наполненные цветами и растениями. Расположенный недалеко от Белемской башни и монастыря Иеронимуш, он стал туристическим объектом.

Роттердам, Нидерланды

McDonald's в голландском городе был специально спроектирован фирмой Mei Architects. Хотя сеть располагалась на этом месте в течение 45 лет, в 2015 году произошла реконструкция.

Двухэтажное здание имеет стальную винтовую лестницу, которую можно увидеть сквозь стеклянные окна снаружи.

Кроме того, фасад украшен панелями из золотистого алюминия, которые образуют пиксельное изображение, изображающее толпу людей.

Розуэлл, Нью-Мексико

Считается, что в 1947 году НЛО загадочно упало на поля на окраине города Розуэлл. С тех пор инопланетяне продолжают ассоциироваться с этим городом, который находится в штате Нью-Мексико, США.

Здесь McDonald's отдал дань уважения местной "фишке" с инопланетянами, открыв там в 2005 году ресторан в форме космического корабля.

С угловатыми углами и неоновым освещением, это действительно что-то неземное.

Мельбурн, Австралия

Те, кто имеет склонность к дизайну в стиле арт-деко, будут в восторге от мельбурнского филиала McDonald's. Заведение расположено в бывшем отеле "Юнайтед Юнайтед", спроектированном архитектором Джеймсом Хасти в конце 1930-х годов.

Двухэтажное здание из красного кирпича имеет закругленные балконы и тонкие металлические перила снаружи. Внутри также есть ретро-столовая, которая перенесет вас в прошлое.

Дауни, Калифорния

Один из самых эстетически впечатляющих McDonald's, пожалуй, является самым старым из тех, что до сих пор работают.

Ресторан в калифорнийском городе Дауни является самым первым филиалом сети ресторанов быстрого питания. Он был открыт в 1940 году братьями Макдональдами, Ричардом и Морисом, которые впоследствии создали свою прибыльную империю.

Оригинальный дизайн был сохранен, включая знаменитые "золотые арки".

McDonald's - другие новости

В 2024 году сеть проиграла спор в ЕС за название всемирно известного бургера.

Согласно решению суда, сеть не смогла доказать истинное использование термина для куриных продуктов в споре с ирландским конкурентом – Supermac's. Так был потерян товарный знак "Биг Мак" для продуктов из мяса птицы.

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