Читайте такжеБританский королевский сад впервые откроют для всех желающихВ Киеве расцвели магнолии - древние цветочные растения, которые каждую весну очаровывают жителей и гостей столицы своей красотой.
Полюбоваться цветами можно в ботаническом саду им. А. Фомина, расположенном за главным корпусом Национального университета им. Т. Г. Шевченко (станция метро Университет).
Там собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых - более 60 видов.
Сейчас в саду цветут несколько деревьев магнолий.
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