Активисты заблокировали железную дорогу и требовали пересмотреть политику продажи билетов на поезд.

Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу вновь закрыли для посещений туристами, но не из-за коронавируса.

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Как говорится в сюжете ТСН, популярная туристическая локация не проработала и месяца после карантина, но была вынуждена снова закрыться - все из-за конфликта с местным населением.

Активисты заблокировали железную дорогу и требовали пересмотреть политику продажи билетов на поезд. Это единственный способ добраться до достопримечательности через горный регион. С началом пандемии дешевый проезд за 6,5 долларов стал в дефиците. И перуанцы вынуждены покупать туристический билет, что в 10 раз дороже и им не по карману.

Напомним, легендарный город Инков Мачу-Пикчу закрывали для туристов в начале пандемии до середины оистопада. За это время исключение сделали только для одного туриста - мужчину из Японии, прилетел в страну ради достопримечательности и застрял там на каратине на 7 месяцев.

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Автор: Марина Григоренко