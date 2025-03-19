Также девушка назвала четыре европейских города, которые ей хотелось бы посетить еще раз.

Париж – один из тех городов мира, которые хотят посетить многие туристы. Однако какие города привлекают самих жителей французской столицы?

Жительница Парижа Джена Камара в разговоре с Business Insider назвала четыре города Европы, куда она хотела бы поехать еще раз, а также два города, куда ей больше не хочется возвращаться.

"Одним из самых больших преимуществ жизни в Европе за последние пару лет стала простота полета для исследования новых направлений. За время моего пребывания здесь я посетила 26 городов в таких странах, как Франция, Португалия, Исландия, Хорватия, Швеция и Чешская Республика. Каждое направление принесло что-то уникальное, но, к сожалению, не каждый опыт оправдал мои ожидания", – рассказала девушка.

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В частности, она осталась в восторге от португальского города Фару, исландской столицы Рейкьявика, хорватского острова Хвар и чешской столицы Праги.

"Расположенный в регионе Алгарви в Португалии, Фару – популярное место для отдыха с великолепными пляжами, уникальной архитектурой и непринужденной атмосферой. Одним из самых ярких моментов моей поездки стала часовая прогулка вдоль скал с другом в поисках уединенного пляжа. Виды были волшебными, и этот опыт был похож на сон. Теплая погода и гостеприимное очарование Фару делают его местом, куда я бы с удовольствием вернулась", – поделилась опытом Джена.

Тем временем, Рейкьявик покорил ее удобством для пеших прогулок, местной кухней и общей атмосферой волшебства.

"Исландия известна как дорогое туристическое направление, но мой визит стоил каждой копейки", – добавила девушка.

Остров Хвар в Хорватии она выделила как идеальное направление для пляжного отдыха, которое сочетает в себе очаровательные мощеные улочки, фантастические рестораны и сказочные пляжи с кристально чистой водой.

В то же время столица Чехии Прага покорила Джену сказочной архитектурой, яркой ночной жизнью и богатой историей, а также вкусной местной едой.

А вот французский Марсель и шведский Стокгольм наоборот разочаровали путешественницу.

"Хотя Франция полна красоты и культуры, мой визит в Марсель показался мне немного тусклым. Архитектура города, несомненно, потрясающая, но Марселю, похоже, не хватает чего-то, что делало бы его по-настоящему особенным. В следующий раз я бы отдала предпочтение соседним французским местам, таким как Экс-ан-Прованс или Ницца", – отметила она.

Тем временем, шведская столица Стокгольм не обравдала те высокие ожидания, которые на него возлагала Джена.

"Город, несомненно, красив, с его водными путями и историческими зданиями, но ему не хватало той искры, на которую я надеялась. После посещения нескольких других городов Северной Европы Стокгольм показался мне немного однообразным", – констатировала девушка.

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