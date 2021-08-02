Отдыхающая рассказала о текущей ситуации на популярном украинском курорте.

В курортной Кирилловке, где власти ищут добровольцев для очистки пляжей от медуз, зафиксировали их новое нашествие.

Об этом рассказала в своем видео пользователь Алиса Морская, опубликовав его 1 августа в Youtube.

"Новости у меня не очень радужные - в Кирилловку вернулись медузы, их очень много. Нам сегодня не удалось покупаться, вода очень сильно щиплет. Вчера вечером уже в воде были повсюду обрывки щупалец, просто невозможно было пройти, повсюду плавали кусочки медуз, ядовитые", - рассказала она.

По словам девушки, медузы "целеустремленно плывут на пляж, на них очень легко наткнуться". Также она рассказала о наличии в воде морских блох.

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На глубине, по ее словам, не видно моря из-за "киселя" из медуз. "Также вчера атаковали комары", их было какое-то запредельное количество, злющие... Нас всех искусали", - добавила она.

Из плюсов туристка отметила большое количество рыбок в море. "Такие забавные, полупрозрачные, плоские", - рассказала она.

Подробнее смотрите на видео:

В июле на пляжах Азовского моря наблюдалось настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жаловались, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост количества медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

На днях в соцсетях сообщили об исчезновении тысяч медуз в курортной Кирилловке.

Автор: Юрий Годован