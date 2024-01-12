Также туристам предложили достойные альтернативы каждому из этих направлений.

Туристические платформы регулярно составляют списки самых популярных направлений для отдыха, причем некоторые из них туристы продолжают массово посещать скорее из лени, не желая копнуть чуточку глубже, чтобы найти достойные альтернативы и получить новый опыт.

В итоге многие популярные туристические места становятся жертвами чрезмерного туризма, когда людей там становится настолько много, что они постепенно теряют свое очарование. Туристическое издание Travel Off Path назвало шесть самых переоцененных мест на планете, которые не следует посещать в 2024 году.

1. Ибица, Испания. Один из самых известных Балеарских островов является настоящей меккой для любителей вечеринок, однако, на самом деле, общая атмосфера здесь скорее отталкивает, чем нет. Все из-за диких туристов, которые ведут себя просто отвратительно – кричат, лезут в драку, наряжаются в дурацкие элементы декора и, главное, не уважают личные границы других. Учитывая длинные очереди, высокие цены и улицы, скорее похожие на трейлер-парки, возможно, стоит выбрать отдых на Майорке вместо Ибицы, если вы все же настроены отдыхать на Балеарских островах.

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2. Чангу (Бали), Индонезия. Многие путешественники признают Бали лучшим островом во всей Азии, но далеко не каждый его регион радует атмосферой. Гости жалуются, что Чангу уже не так привлекателен, как раньше – трудно на ходу осматривать все интересные места, когда ты постоянно стоишь в плотном пробке. Чтобы избежать толп и постоянных неприятностей, стоит обратить внимание на другую сторону Бали – Семиньяк.

3. Дубай, ОАЭ. Для многих туристов Дубай – это место из списка желаний, в то время как многие из тех, кто уже там побывал, говорят, что его переоценивают. Посещать его комфортно только в определенное время года, тогда как проводя время в охлаждаемых торговых центрах и прочих туристических точках вы рискуете потратить грандиозные суммы. В этом роскошном мегаполисе посреди пустыни повсюду царит материализм, а блестящие здания затмевают очень немногие культурные достопримечательности. Соседний Оман представляет собой отличную альтернативу: доступные пляжные курорты известных брендов, гостеприимные местные жители и аутентичные впечатления.

4. Сан-Франциско, Калифорния. Это один из самых знаковых городов Америки, многие достопримечательности которого мгновенно узнаваемы. К сожалению, в последнее время этот великолепный прибрежный город попадает в заголовки газет по не самым лучшим причинам. Несмотря на то, что город предлагает туристам живописные виды, культурные кварталы и туристические достопримечательности, пусть даже по высоким ценам, здесь повсюду наблюдается заметный всплеск преступности. В итоге путешественникам необходимо всегда быть начеку, особенно в центре города, поскольку некоторые его улицы напоминают зомби-апокалипсис. Тем, кто нуждается в отпуске в Калифорнии, возможно, стоит рассмотреть Сан-Диего – веселый пляжный город с лучшей погодой и новым законом, запрещающим неприглядные лагеря для бездомных.

5. Амстердам, Нидерланды. Это, бесспорно, красивый город, известный своими живописными каналами, свободным духом и образом жизни, ориентированным на велосипедистов. Однако каким бы привлекательным ни был Амстердам на бумаге, на самом деле город уже давно не рад массовым туристам, вводя все новые ограничения и налоги для гостей. Для путешественников, которые хотят чувствовать себя желанными гостями, отличной альтернативой станет город Брюгге в Бельгии, который также изобилует прекрасными каналами и историческими местами.

6. Париж, Франция. 2024 год явно не подходит для посещения одного из самых знаковых городов мира ради подлинных впечатлений. Этим летом город принимает Олимпийские игры, а потому и без того высокие цены здесь поднимутся еще больше. Кроме того, город итак уже переполнен туристами – страшно представить, что будет, когда туда съедутся орды олимпийских туристов со всего мира. А как насчет другого типа поездки во Францию в этом году? Например, сказочный город Сент-Эмильон источает прекрасную атмосферу, где вы можете выпить вино местного производства и пообщаться с дружелюбными местными жителями, не сталкиваясь с туристами.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые трендовые туристические направления на 2024 год по версии Travellers' Choice Awards. Список получился довольно неожиданным, лишь с одним направлением в Европе.

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