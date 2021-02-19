Эти рейсы компания заменила на специальные рейсы поезда Запорожье - Львов.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) отменила дополнительные рейсы поезда Киев - Ивано-Франковск, назначенные к 8 марта, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Прикарпатье и заменила их на специальные рейсы поезда №120 Запорожье - Львов.

Читайте такжеМАУ відновлює деякі весняні рейси і збільшує частоту польотів на популярних напрямкахОб этом сообщают в пресс-службе компании.

«Укрзализныця» назначает специальные рейсы поезда №120 Запорожье - Львов 5 и 7 марта (6 и 8 марта обратно), которые заменят дополнительные рейсы поезда №43 Киев - Ивано-Франковск 5 и 9 марта (4 и 8 марта обратно)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что УЗ внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в регионах и в связи с повышением уровня заболеваемости COVID-19 и введением дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области предлагает альтернативные направления путешествия.

«Среди 8 назначенных к первому удлиненному весеннему уикэнду поездов рекомендуются рейсы в Одессу, Ужгород, Винницу, Сумы и Ковель», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в феврале УЗ сообщила, что к 8 марта запускает восемь дополнительных поездов, из которых пять будут курсировать в карпатском направлении.

Ситуация с коронавирусом на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. Из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля вводится жесткий карантин и разворачивается модульная больница.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Ивано-Франковская область лидирует в антирейтинге заболеваемости коронавирусом и "фактически пылает от эпидемии".

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Автор: Павел Степанец