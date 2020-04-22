Польша планирует в мае открыть отели

Также планируется открыть некоторые заведения культуры, в частности, музеи, библиотеки и художественные галереи.

Польша рассматривает вопрос относительно дальнейших мер ослабления карантина. Так отели в стране могут снова открыться в мае.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом TVP Info рассказал представитель правительства Петр Мюллер. По его словам, второй этап отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, вероятно, начнется в первой половине мая.

20 апреля Польша осуществила первый этап отказа от некоторых ограничений и запретов, открыв доступ к лесам и паркам, увеличив количество покупателей в магазинах и верующих в религиозных местах.

Во время реализации второго этапа будут открыты гостиницы и другие места ночлега, строительные магазины в выходные дни и некоторые заведения культуры, в частности, музеи, библиотеки и художественные галереи.

Мюллер подчеркнул, что правительство с легким оптимизмом наблюдает за данными о количестве инфицированных в Польше. "Будем надеяться, что в апреле мы сможем объявить о запуске следующего этапа, это будет на границе апреля и мая, посмотрим". - сказал официальный представитель правительства.

На вопрос о возможном открытии отелей Мюллер ответил, что это должно произойти в мае.

Украина и Польша почти одновременно зафиксировали первые случаи коронавируса в начале марта, и ответ стран на эпидемию часто сравнивают.

Польша не исключает отмены ослабления карантина, если число новых случаев заболевания значительно возрастет.