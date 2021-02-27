До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут без помех добраться до места назначения по железной дороге.

Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в этом регионе.

Соответствующее решение принято в связи с постановлением №154 Кабинета министров Украины от 24 февраля, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В компании отметили, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге.

"Пассажирам, которые планируют горный отдых в первый весенний уикенд, Укрзализныця предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское. В частности, напоминаем о продлении курсирования скоростного "Лыжного экспресса" №745 до Славского с возможностью приобретения билетов через чат-бот Укрзализныци", - сообщил перевозчик.

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Ранее" Укрзализныця" с 26 февраля по 12 марта в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенными карантинными ограничениями в Ивано-Франковской области приостанавила продажу билетов в направлении населенных пунктов области и в обратном направлении.

"Укрзализныця" также отменила дополнительные рейсы поезда Киев-Ивано-Франковск, назначенные к 8 марта заменила их на специальные рейсы поезда №120 Запорожье-Львов.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 по 28 февраля усилен карантин. В регионе действуют ограничения "красной зоны".

С 25 февраля в области приостановили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на пригородном и городском транспорте. Также на Ивано-Франковщине создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

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Автор: Александр Топчий