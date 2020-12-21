На какой период вводится запрет, власти страны не уточнили.

Турция ввела временный запрет на авиарейсы из Великобритании, Дании и Нидерландов после новостей об обнаружении в этих странах нового, более заразного штамма коронавируса.

Читайте такжеСаудовская Аравия полностью закрыла границы из-за нового коронавирусаОб этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в "Твиттере".

"По распоряжению президента и в координации с Министерством транспорта и инфраструктуры, принято решение о временном прекращении авиарейсов из Британии, Дании, Нидерландов и Южной Африки в нашу страну", - сообщил министр, добавив, что пассажиры с рейсов, которые сейчас в пути, сдадут тест и к ним будут применены карантинные меры.

Между тем, турецкий министр не уточнил, на какой период вводится запрет.

Новый вид коронавируса: что известно

Мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. 19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%.

На этом фоне все больше стран прекращают авиасообщение с Великобританией. В частности Дания закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, чтобы оценить ситуацию и понять, какие дальнейшие меры нужны, сообщил глава Минздрава Магнус Хеунике в Twitter. Польша отменила полеты самолетов из Великобритании с полуночи понедельника, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter. Дата возобновления рейсов не уточняется. Всего ограничения на авиасообщение с Великобританией и странами, где была зарегистрирована новая мутация, ввели более 20 государств. Украина также планирует закрыть авиасообщение с Великобританией.

Между тем," британский " вид коронавируса уже зафиксирован в Италии.

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Автор: Ирина Погорелая