В авиакомпании говорят, что услуга уже пользуется популярностью.

Немецкий бюджетный перевозчик Eurowings, входящий в состав Lufthansa Group, предложил пассажирам возможность за доплату оставить соседнее кресло в салоне самолета свободным.

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Как сообщает avianews.com, в рамках занявшего несколько недель тестового периода, в течение которого новая услуга предлагалась только через call-центр и нигде особо не рекламировалась, ее уже приобрели более 5 тысяч раз.

«Полученное одобрение во время периода тестирования показало, что наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультра-лоукостов с начала коронакризиса больше не работает, по крайней мере на нашем домашнем рынке в Германии. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем», – заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.

Новая услуга от Eurowings дает пассажирам возможность заблокировать соседнее кресло, купив билет по любому классу бронирования. Стоимость такого удовольствия – от 18 евро. Действует она пока только на европейских рейсах.

Пока что забронировать ее можно только через call-центр авиакомпании, но уже в сентябре эта опция станет доступной для заказа на сайте. При этом Eurowings гарантирует, что не перепродаст свободное кресло другому пассажиру.

До этого Eurowings гарантировал свободное соседнее кресло только пассажирам, купившим билет по самому дорогому тарифу BIZ class.

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Автор: УНИАН