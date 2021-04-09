Из-за большого количества новых случаев инфицирования коронавирусом Институт имени Роберта Коха (RKI) отнес Украину к группе стран и регионов с высоким уровнем риска заражения.
Об этом говорится в сообщении на сайте профильного в Германии института, обнародованном в пятницу, 9 апреля, информирует DW.
Также к этой группе стран RKI отнес в этот день Турцию, Хорватию и Армению. Новая классификация для стран начнет действовать с воскресенья, 11 апреля.
Отнесение страны к определенной группе имеет в основном влияние на путешественников, прибывающих в Германию из этого государства.
RKI совместно с МВД и Минздрава Германии постоянно обновляет списки стран и регионов, разделяя их на следующие группы:
- с высоким уровнем риска заражения - там, где недельный показатель новых случаев составляет более 200 на 100 тысяч человек;
- страны, где фиксируют новые варианты коронавируса;
- страны и регионы группы риска - там, где фиксируют более 50 новых инфекций на сто тысяч населения в течение недели.
Ранее Украина относилась к последней категории. К первой же, где с 11 апреля оказалась Украина, относятся и соседки Германии - Франция, Польша, Нидерланды и Чехия.
Это решение будет иметь прежде всего влияние на путешественников из Украины, которые прибывают в Германию по суше - они должны иметь при себе актуальный (до 48 часов) отрицательный тест на коронавирус. Для всех путешественников авиатранспортом это правило действует с 29 марта независимо от того, из какой страны они прибывают. Однако путешествия с туристической целью в Германию или другие страны ЕС сейчас запрещены - для поездки должны быть веские причины.
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RKI в это день исключил из списка стран с высоким уровнем риска заражения Словакию, Латвию и Мальту, а Израиль - вообще из стран группы риска.
Путешественники из стран риска в случае отсутствия отрицательного теста после въезда в Германию должны отбыть, как правило, 10-дневный карантин, прервать который можно отрицательным тестом после пяти дней.
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