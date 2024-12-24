Две из них расположены за пределами Европы.

Когда речь идет об отдыхе на Средиземном море, в первую очередь на ум приходят такие страны, как Греция, Испания, Италия или Франция.

Однако пока эти регионы все больше страдают от чрезмерного туризма, другие альтернативные страны Средиземноморья набирают популярность среди туристов. Тем более, что выбор более чем достаточный, ведь водами Средиземного моря на самом деле омываются два десятка стран – от Европы до Африки, Азии и Ближнего Востока.

Эксперт издание Travel Off Path Сэм Сирс проанализировал, какие страны региона сейчас стремительнее всего набирают популярность, и остановился на трех наиболее привлекательных – две из них расположены за пределами Европы.

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1. Кипр. Этот крошечный остров расположен недалеко от Турции, и он определенно стоит того, чтобы туда добраться. Этот безопасный, сказочный рай поражает гостей богатой историей и идеальными пляжами.

Сейчас Кипр переживает настоящий туристический бум, и во многом это связано с тем, что он отлично подходит для всех типов путешественников. Здесь лояльные условиях пребывания для цифровых кочевников, пары могут провести романтический отдых на высококлассных курортах с видом на море, а путешественники-одиночки будут в восторге от многочисленных потрясающих замков и античных руин.

2. Марокко. В 2024 году Африка уже не должюа быть словом-триггером, отпугиваюшим туристов. "Мне посчастливилось некоторое время побыть цифровым кочевником в Марракеше, потрясающей обширной столице Марокко и часто предпочитаемых американцами воротах в страну, поскольку там хорошо говорят на английском языке, а связь с другими регионами проста", – делится впечатлениями Сирс.

Он отмечает, что все больше туристических экспертов обращают внимание на марокканский город-курорт Агадир на Атлантическом побережье как потенциальное место отдыха в 2025 году, окруженный шикарными курортами, полями для гольфа и набережной с бесчисленными кафе.

Тем временем, на Средиземном море Сэм советует обратить внимание на курортный городо Тетуан, пропитанный атмосферой Санторини с белоснежными холмами исторических зданий на фоне ошеломляющих гор и прекрасных пляжей. Плюс, это всего в часе езды от Шефшауэна – знаменитого "голубого города" в Марокко.

3. Тунис. Эта захватывающая страна полна древних памятников, оживленных городских улиц и, что самое главное, безумно красивого побережья Средиземного моря.

"Это может показаться немного странным, но я считаю Тунис "Сальвадором" Северной Африки. Нет, там нет вулканов, и местные жители, конечно, не говорят бегло по-испански, но это самая маленькая страна региона, которая находится в центре внимания, как и Сальвадор в Центральной Америке", – говорит Сирс.

По его словам, в Тунис есть множество мест, где можно провести эпичный отпуск на Средиземном море, включая практически нетронутые острова Керкенна недалеко от Мальты. Но те, кто в теме, всегда обращают внимание на Сиди-Бу-Саид – живописный город с белыми домами, напоминающий греческие острова, предлагающий захватывающие виды, вкусную еду и великолепные отели по доступной цене.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупредили, что отдыха на некоторых самых популярных туристических направлениях станет еще дороже в 2025 году.

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