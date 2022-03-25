Также городские власти просят присоединиться к спасению памятников и представителей строительного бизнеса.

В Киеве активно проводятся работы по защите памятников культурного наследия от вражеских обстрелов и бомбежек.

В частности, говорится в сюжете ТСН, в столице уже почти завершили работы возле памятника Владимиру на Владимирской горке в Киеве – там устанавливают специальные защитные конструкции.

Тем временем памятники Самсону и Данте Алигьери обложили мешками с песком.

Кроме того, на днях в Департаменте охраны культурного наследия планируют начать работы возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому, Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко.

Монтаж проводят и активисты – их силами уже защищен Театр на Подоле, а также мозаики на фуникулере.

Между тем, городские власти просят присоединиться к спасению памятников и представителей строительного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, какие культурные памятники в Украине уже уничтожили российские оккупанты.