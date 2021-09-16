В период пандемии в тренд вошли спонтанные путешествия с сокращением сроков раннего бронирования.

Летом 2021 года украинцы путешествовали активнее, чем до пандемии, даже несмотря на то, что сейчас открылись далеко не все популярные маршруты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного туроператором Join UP!.

"Кампания по вакцинации и постепенное открытие границ значительно ускорили восстановление туристического сектора в Украине. По данным Join UP!, за три летних месяца 2021 года услугами туроператора воспользовались даже больше путешественников, чем в докоидном 2019 году. Однако дальнейшее развитие отрасли зависит от успехов в преодолении пандемии", – говорится в сообщении.

В частности, в период с 1 июня по 31 августа 2021 года услугами туроператора воспользовались 359 480 туристов, тогда как в 2020 году таких было вдвое меньше – 168 106 человек. Показатели этого года даже обгоняют результаты 2019 года, когда Join UP! отправил на отдых 313 752 путешественников.

В то же время летом 2021 года клиенты туроператора ездили отдыхать по 30 направлениям, что значительно больше, чем год назад, когда их было только 22, но меньше, чем до пандемии – в 2019 году они путешествовали по 39 маршрутам.

"Лидеры предпочтений остаются неизменными – Турция и Египет. Это связано как с упрощенными условиями пересечения границы, так и с доступными ценами на туры. Кроме того, среди украинских туристов остаются популярными поездки в формате "все включено", а потому страны, где такой тип отдыха распространен, традиционно занимают первые строчки. Однако этим летом в первую пятерку попала Греция, которая в прошлом году осталась недоступной из-за противопандемических ограничений", – отмечают аналитики Join UP!.

В то же время авторы исследования констатируют, что рост или снижение цен на отдых в стране зависит от развития гостиничной базы, ее загрузки, налоговой политики государства, уровня жизни в стране и еще многих факторов, среди которых даже погодные условия в тот или иной период. Так, среди наиболее популярных летом направлений можно наблюдать разновекторную динамику. В Турции стоимость тура за последний год почти не изменилась и выросла лишь на 1%, в Египте цены уменьшились на 2%, а вот отдых в Черногории подешевел почти на 19% в сравнении с 2020 годом.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)При этом в период пандемии, когда страны начали менять правила пересечения границы в зависимости от уровня заболеваемости, в тренд вошли спонтанные путешествия с сокращением сроков раннего бронирования. Впрочем, постепенно со стабилизацией ситуации с коронавирусом и распространением COVID-сертификатов сроки бронирования будут увеличиваться, ведь позволяют значительно сэкономить на стоимости тура.

"О лете 2021 года можно говорить с осторожным оптимизмом: люди соскучились по поездкам, а популярные страны постепенно открывались, поэтому мы получили неплохие результаты. Впрочем, для настоящего восстановления отрасли еще нужно время, и очень многое будет зависит от того, как долго продержится положительный тренд и не остановят ли его очередные локдауны", – констатировала руководитель отдела развития направлений Join UP! Екатерина Артюх.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали топ-10 самых популярных стран, в отношении которых украинцы ищут информацию об условиях въезда в период распространения коронавируса.

Автор: Марина Григоренко