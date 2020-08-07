Евросоюз обновил список стран, для которых открыты границы: разрешили ли украинцам въезд в ЕС

Решение о внесении или исключения стран из этого списка принимается на основе нескольких критериев.

Совет Европейского Союза в пятницу, 7 августа, обновил список третьих стран, жителям которых он рекомендовал разрешить въезд в страны так называемой "зоны ЕС +".

Из этого списка убрали Марокко, сообщает DW.

В эту зону входят все страны Евросоюза за исключением Ирландии, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Сначала в списке было 15 стран, но позже из него вычеркнули Сербию, Черногорию и Алжир. Таким образом, сейчас в список, опубликованный на сайте Совета ЕС, входят Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

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В нем также присутствует Китай, но при условии, что Пекин позволит въезд для резидентов ЕС. При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан приравниваются к резидентам ЕС.

Решение о внесении или исключении стран из этого списка принимается на основе нескольких критериев. В частности, число новых случаев инфицирования за последние две недели на 100 000 населения должно быть близким или ниже, чем средний уровень в ЕС на 15 июня, кроме того, количество заражений должно быть стабильным или снижаться, в стране в целом должны принимать противоэпидемических мероприятий.

Представители стран ЕС договорились регулярно пересматривать этот список. Нынешний запрет действует только на необязательные поездки в Шенген. Это означает, что в страны ЕС и так могут въехать их граждане и люди с видом на жительство в них.

Как сообщал УНИАН, с середины июля в большинстве стран Европы фиксируют увеличение количества инфицированных коронавирусом. Некоторые правительства не скрывают - начинается вторая волна пандемии COVID-19.

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