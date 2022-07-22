Поезд начнет курсировать по обновленному маршруту с 29 июля 2022 года.

"Укрзализныця" решила продлить маршрут поезда №25/26 "Одесса – Яремче" до Ворохты.

Об этом украинский железнодорожный перевозчик сообщил в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что из Одессы поезд отправится по новому маршруту с 29 июля 2022 года, а из Ворохты – с 30 июля.

Также поезд, среди прочего, будет делать остановки в Жмеринке, Хмельницком, Тернополе, Львове, Золочеве, Галиче и Ивано-Франковске.

Кроме того, с 14 августа поезда №781/782 "Киев – Черкассы" и №790/789-792/791 "Киев – Кременчуг/Кропивницкий" будут делать остановки на станции Мироновка.

Билеты на поезда можно приобрести на официальном сайте "Укрзализныци" или в чат-боте.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" рассказали, какие поезда сейчас курсируют из Украины за границу.

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