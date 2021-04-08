Въезд в страну разрешен только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия. Второй придется сделать сразу по прибытии.

С 7 апреля вступили в силу обновленные правила въезда в Израиль.

Об этом рассказали в пресс-службе украинского посольства.

"Въезд в Израиль разрешен лишь в том случае, если у вас есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии в Израиль необходимо будет пройти дополнительный ПЦР-тест. Это требование будет распространяться также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививке) от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19 можно будет лишь в исключительных случаях.

Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, который покрывает расходы на случай заболевания COVID-19.

Пассажиры, которые прибывают в Израиль, не более чем за 24 часа до рейса должны заполнить декларацию, где предоставить свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

"Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию в определенном государством пребывания помещении (мотель). Продолжительность изоляции составляет 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными). Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не подлежат самоизоляции", - отметили в посольстве.

Отмечается, что лица, болеющие COVID-19, не смогут сесть на самолет.

Иностранцы, которые вылечились от COVID-19 или прошли вакцинацию, должны выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, в частности, иметь серологический тест и электронный браслет, оплачиваемые за счет иностранца.

Читайте такжеNew York Times: Израиль уже живет в мире после COVID-19, на что это похоже?Если иностранец покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну ему будет запрещен.

Въезд граждан, которые вакцинированы или переболели COVID-19, будет разрешен в следующих случаях:

если это гражданин Израиля или постоянный житель Израиля, который проживает за рубежом и имеет члена семьи первой степени родства в Израиле - тогда он может въехать в Израиль для посещения со своим мужем/женой и детьми, даже если они иностранные граждане;

если это иностранец, который имеет родственника первой степени родства, проживающий в Израиле - тогда он может въехать в Израиль для посещения со своим мужем/женой и детьми.

Все иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны предъявить действительное свидетельство о выздоровлении от COVID-19 или свидетельство о вакцинации от COVID-19 (кроме детей в возрасте до одного года).

Въезд в Израиль иностранных граждан, которые не были вакцинированы или не переболели COVID-19 будет разрешен, если это иностранный гражданин в браке с израильским гражданином или постоянным жителем Израиля и их несовершеннолетними детьми (брак должен быть зарегистрирован в Реестре населения Израиля, должны быть доказательства о настоящих отношениях).

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Автор: Катерина Комолова