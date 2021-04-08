С 7 апреля вступили в силу обновленные правила въезда в Израиль.
Об этом рассказали в пресс-службе украинского посольства.
"Въезд в Израиль разрешен лишь в том случае, если у вас есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии в Израиль необходимо будет пройти дополнительный ПЦР-тест. Это требование будет распространяться также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививке) от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19", - сообщили в посольстве.
Отмечается, что подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19 можно будет лишь в исключительных случаях.
Кроме того, для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, который покрывает расходы на случай заболевания COVID-19.
Пассажиры, которые прибывают в Израиль, не более чем за 24 часа до рейса должны заполнить декларацию, где предоставить свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.
"Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию в определенном государством пребывания помещении (мотель). Продолжительность изоляции составляет 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными). Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19, не подлежат самоизоляции", - отметили в посольстве.
Отмечается, что лица, болеющие COVID-19, не смогут сесть на самолет.
Иностранцы, которые вылечились от COVID-19 или прошли вакцинацию, должны выполнять требования Министерства здравоохранения Израиля, в частности, иметь серологический тест и электронный браслет, оплачиваемые за счет иностранца.
Читайте такжеNew York Times: Израиль уже живет в мире после COVID-19, на что это похоже?Если иностранец покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, следующий въезд в страну ему будет запрещен.
Въезд граждан, которые вакцинированы или переболели COVID-19, будет разрешен в следующих случаях:
- если это гражданин Израиля или постоянный житель Израиля, который проживает за рубежом и имеет члена семьи первой степени родства в Израиле - тогда он может въехать в Израиль для посещения со своим мужем/женой и детьми, даже если они иностранные граждане;
- если это иностранец, который имеет родственника первой степени родства, проживающий в Израиле - тогда он может въехать в Израиль для посещения со своим мужем/женой и детьми.
Все иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны предъявить действительное свидетельство о выздоровлении от COVID-19 или свидетельство о вакцинации от COVID-19 (кроме детей в возрасте до одного года).
Въезд в Израиль иностранных граждан, которые не были вакцинированы или не переболели COVID-19 будет разрешен, если это иностранный гражданин в браке с израильским гражданином или постоянным жителем Израиля и их несовершеннолетними детьми (брак должен быть зарегистрирован в Реестре населения Израиля, должны быть доказательства о настоящих отношениях).
Вас также могут заинтересовать новости:
- Нетаньяху назвал Израиль первой страной, победившей эпидемию коронавируса
- Украина и Израиль ведут переговоры о признании паспортов вакцинации: возникла проблема
- В посольстве Украины в Израиле рассказали о перспективах взаимного признания паспортов вакцинации от COVID-19 между странами
- Израиль открыл авиасообщение с Киевом: вылететь можно рейсами нескольких авиакомпаний
- В Израиле после вакцинации закрывают COVID-отделение: некого лечить
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.