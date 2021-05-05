Испанский лоукостер Vueling 2 июля вернется на маршрут Барселона-Киев, который он не обслуживал из-за пандемии коронавируса.
Читайте такжеЭксперты назвали самую безопасную авиакомпанию мираАвиакомпания будет летать из основного аэропорта Барселоны Эль-Прат в аэропорт «Киев» (Жуляны) три раза в неделю в ночное время. Вылеты из Барселоны запланированы на 22:20 по вторникам, пятницам и субботам, вылеты из Киева на 03:55 по средам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 45 минут.
Vueling продает авиабилеты из Киева в Барселону от 90 евро в обе стороны. В цену самых дешевых билетов по тарифу Basic входит перевозка двух мест ручной клади.
Сумку с габаритами до 40х30х20см без ограничения по весу можно взять с собой в салон самолета. Ее необходимо разместить под впереди стоящим креслом.
Вторая сумка должна весить до 10 кг и иметь размеры не более 55х40х20 см. Ее необходимо бесплатно сдать на стойке регистрации в багаж. Большой предмет ручной клади можно взять в салон, если оплатить эту услугу или забронировать билеты по более дорогим тарифам Optima или TimeFlex, передает avianews.com.
Расписание рейсов Барселона-Киев-Барселона
Барселона 22:20 - Киев 03:05, вторник, пятница, суббота
Киев 03:55 - Барселона 06:40, среда, суббота, воскресенье
Альтернативные варианты перелета
Сейчас билеты Киев-Барселона продают МАУ, лоукостеры SkyUp и Ryanair.
Поскольку Испания все еще закрыта для украинских туристов и путешественников из третьих стран, из-за низкого спроса на авиабилеты авиакомпании могут оптимизировать расписание или даже отменять рейсы.
Это может произойти даже за 2-3 недели до вылета. В таком случае пассажир может рассчитывать только на возврат полной стоимости авиабилетов без дополнительной компенсации. Получение денег от авиакомпаний может затянуться на несколько недель или месяцев.
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