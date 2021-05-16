Многие авиакомпании все еще имеют запланированные рейсы с 19 мая.

Иностранные авиакомпании на этой неделе отменяют полеты в Израиль в связи с ракетным обстрелом террористических групп в Секторе Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в субботу авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air прекратили свои полеты в Израиль. Они присоединились ко многим другим авиакомпаниям, которые отменили рейсы за последние несколько дней.

"Отмена касается рейсов, которые в основном были запланированы на вторник. Рейсовая доска аэропорта Бен-Гурион свидетельствует, что многие авиакомпании все еще имеют запланированные рейсы с 19 мая", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 мая в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что из-за боевых действий между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС 120 украинских граждан хотят покинуть Сектор Газа.

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Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газы продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава Политбюро ХАМАСа Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

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Автор: Екатерина Жирий