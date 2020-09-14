В этом году сертификацию прошли 6 хозяйств.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины приняло решение зарегистрировать географическое указание «Гуцульская коровья брынза» как название места происхождения товара: сыр.

Об этом сообщает Іftourism.com.

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Это уже второе географическое указание на сыр, которое было зарегистрировано в Украине в рамках проекта ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине».

Управляющим географического указания «Гуцульская коровья брынза» является общественный союз «Ассоциація карпатских ватагив», расположенная в поселке Верховина.

Географическое значение является знаком качества, удостоверяющим тесную связь продукта с территорией и гарантирующим высокое качество конечным потребителям. Именно поэтому была создана соответствующая система контроля производства и готового продукта «Гуцульская коровья брынза».

В этом году сертификацию прошли 6 хозяйств: Кринта, Скупова, Луковица, Бибратковка, ФГ «Згарда», Щевник. Они имеют право маркировать свою брынзу как «Гуцульская коровья брынза». Завершающим этапом регистрации станет получение соответствующего свидетельства уже в ближайшее время.

Что такое географическое указание

Географическое указание является знаком, который наносится на продукт и удостоверяет его высокое качество, долгую традицию производства и особую связь с территорией, где его изготавливают. Благодаря этому производители продукции с маркой географического указания могут защищать свои права и увеличивать рынок сбыта, а потребители, покупая такой продукт, получают гарантированное качество со специфическими региональными характеристиками. Географические указания предоставляют потребителям четкие гарантии и информацию о продукте.

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Автор: УНИАН