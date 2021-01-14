До въезда в ФРГ из стран особо высокого риска путешественникам придется получить отрицательный тест на коронавирус.

С сегодняшнего дня действуют ужесточенные правила въезда в Германию граждан из стран с высокой степенью угрозы заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, правительство Германии 13 января одобрило новые правила по въезду из стран риска. Новые нормы касаются также и тех стран, где обнаружили мутации коронавирус.

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К странам и регионам с особо высоким риском заражения коронавирусом относятся те, где недельный показатель инфицирования коронавирусом превышает 200 новых случаев на 100 тысяч.

В соответствии с новациями, прибывшим в Германию из стран с особенно высоким риском заражения или оттуда, где выявлено распространение новых вариантов коронавируса, придется еще до въезда в ФРГ предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19. Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. Сделать тест нужно максимум за двое суток до въезда в Германию.

Кроме того, для тех, кто возвращается из стран риска, остается в силе правило отбыть десятидневный карантин.

Перечень стран и регионов со степенью угрозы заражения коронавирусом постоянно актуализируется на сайте Института имени Роберта Коха.

Ситуация с коронавирусом в Германии

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, на сегодня в ФРГ выявлено почти 2 млн инфицированных коронавирусом, умерли 44,1 тыс. лиц.

С середины декабря 2020 года в стране действует жесткий локдаун.

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Автор: Инна Андалицкая