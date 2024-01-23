В Европе есть немало живописных мест, де тепло и солнечно даже в январте-феврале.

Вторая половина января для многих жителей стран с умеренным климатом является самым депрессивным временем года, ведь впереди еще полтора месяца зимы, а снег и мороз уже нет сил терпеть.

В такое время особенно хочется хоть на несколько дней выбраться туда, где тепло и солнечно – и далеко не всегда ради этого нужно добираться в далекие края. Издание Euronews Travel собрало шесть туристических направлений в Европе, где можно согреться после длительных зимних холодов даже в январе-феврале.

1. Мадейра, Португалия. Это один из самых экзотических островов Европы с невероятными пейзажами – ботаническими садами, живописной береговой линией, ветренными пляжами и великолепными горами. При этом средняя температура зимы здесь составляет около 21°C. И хотя существует некоторый риск дождей, они длятся недолго и являются причиной того, что этот район изобилует пышными зелеными пейзажами.

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Любители природы могут прогуляться вдоль зигзагообразной сети левад Мадейры – искусственных каналов, созданных для подачи воды для орошения сельскохозяйственных полей вокруг острова. В то же время столица острова Фуншал может многое предложить туристам, включая красивую архитектуру и оживленную ночную жизнь.

2. Сицилия, Италия. Этот остров является популярным местом отдыха круглый год благодаря мягкому средиземноморскому климату – даже в конце января средняя температура здесь держится около 16°C с периодами яркого солнца. При этом в феврале здесь в самом разгаре сезон морских ежей, поэтому гурманы смогут насладиться этим своеобразным деликатесом в многочисленных местных ресторанах.

Поскольку зимой на острове гораздо меньше людей, чем в другое время года, туристы могут насладиться потрясающими городами в стиле барокко и археологическими памятниками без лишних толп. В то де время зимой на Сицилии проходит множество фестивалей.

3. Кипр. Настоящим поклонникам солнца следует отправиться на этот небольшой остров, чтобы насладиться самой теплой зимой в Средиземноморье. Пока температура колеблется около 17°C, вы получите мощный заряд витамина D благодаря солнцу пять часов в день.

Расположенный в восточной части Средиземного моря, Кипр имеет красивешие пляжи в Пафосе, бурную ночную жизнь в Лимассоле и замечательные музеи и рестораны в Никосии. При этом зимой отдых на Кипре стоит дешевле, чем в топовые месяцы.

4. Канарские острова. Благодаря близости к африканскому побережью Канарские острова имеют приятный климат круглый год примерно с 300 солнечными днями. Испанские острова Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентура и Гран-Канария предлагают как множество развлечений, так и песчаные пляжи для отдыха.

И хотя некоторые популярные летние направления зимой могут превратиться в города-призраки, многие курорты на островах остаются оживленными большую часть года.

5. Мальта. Зимой здесь почти не бывает дождей, а средняя температура около 16°C делает прогулки по улицам Валлетты очень приятными.

На острове находится не менее девяти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также здесь есть множество гаваней, симпатичных рыбацких деревушек, скалистых бухт и мегалитический храмовый комплекс Джгантия, который по возрасту старше египетских пирамид.

6. Марбелья, Испания. В отличие от пикового летнего периода, зимой здесь можно спокойно понежиться под солнцем на пляже или насладиться закатом на идеальной террасе.

Зима здесь – лучший сезон для любителей гольфа, также в этом районе есть множество возможностей для пеших прогулок и хайкинга. Тем временем, любители выгодных покупок могут отправиться исследовать торговые бутики Пуэрто Бануса.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям Club Med проанализировали количество часов солнечного света, среднюю температуру, количество дождливых дней и температуру моря, чтобы найти самое солнечное место в Европе.

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