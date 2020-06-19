Киевские пляжи официально открыли для купания (список)

В этом году паспорта получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

Киевские пляжи уже официально открыты для купания после заключений Госпродпотребслужбы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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«Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно - можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия «Плесо». Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах», - сказал Кличко.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты. Песок на пляжах очищают с помощью специальных машин, которые закупил город.

Мэр напомнил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей. На 8 пляжах размещены специальные кресла-амфибии для людей с инвалидностью, есть персонал, который знает, как помогать таким гражданам.

В то же время Кличко подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознательность для киевлян. «Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзеры», - сказал Кличко.

По его словам, в этом году увеличилось количество киевских пляжей, получивших международную награду «Голубой флаг». Это означает, что они соответствуют более 30 критериям качества и безопасности. Вчера такой «Голубой флаг» подняли на пляже «Троещина», а всего это отличие получили 8 городских пляжей.

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