Lufthansa предложит пассажирам пройти тест на коронавирус

В аэропортах Франкфурта и Мюнхена пассажиры авиакомпании Lufthansa смогут пройти тест на наличие коронавируса.

Немецкая авиакомпания Lufthansa предложит своим пассажирам возможность пройти тест на коронавирус.

Как сообщило в пятницу, 12 июня, издание Spiegel, тестирования будут проводить перед вылетом. Такую услугу хотят ввести в июне или в начале июля в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, которые являются базовыми для авиаперевозчика. Об этом пишет DW.

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Предполагается, что тесты в соответствующих центрах будут проводить фирмы-партнеры авиакомпании. Результаты тестирования должны быть готовы в течение четырех часов. По словам представителя Lufthansa, это предложение особенно актуально для путешественников, направляющихся в страны, которые при поступлении требуют показать результаты теста, сообщает агентство новостей dpa.

Авиаперевозчик рассматривает также возможность введения услуги относительно свободного среднего кресла в ряду, если пассажир в эконом-классе на дальнем рейсе выразит такое желание. Впрочем, за это возьмут дополнительную плату. "Дешевым это не будет", - признает член совета директоров Lufthansa Кристина Ферстер (Christina Foerster).

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