Немецкий автобусный перевозчик FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине

Средний возраст автобусов – 6 лет, они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и работают туалеты.

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе - немецкая компания FlixBus с 8 июля запустит внутренние рейсы по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запускаются направления Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ривне - Львов и Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород.

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Отмечается, что новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus компанией Euroclub.

«Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки «In copperation with FlixBus», по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках. Автобусы, которые будут работать на маршрутах – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – 6 лет, они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и работают туалеты», - говорится в сообщении.

По словам директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана, в условиях ограниченного въезда в Европу возможность ездить внутри страны стала еще более важной для украинцев.

«В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев - Львов, Киев - Ужгород и Киев - Затока через Одессу. На внутренних линиях мы придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, отправляясь с нами в путешествие этим летом», - цитирует пресс-служба Лемана.

Согласно сообщению, поездки на линии Киев - Одесса - Затока будут осуществляться три раза в неделю: пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку. Назад автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 с Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе и в 4:10 прибывает в Киев.

Линия Киев - Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно.

Маршрут Киев - Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев - Вена, на которой движение осуществляется два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ривном и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.

Как сообщал УНИАН, 25 июня FlixBus объявил о возобновлении международных рейсов из Украины в Германию, Польшу, Австрию, Венгрию и Чехию.

Летом 2019 года немецкий оператор автобусных перевозок FlixBus открыл представительство в Украине.

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