В FlixBus назвали число перевезенных в 2019 году пассажиров

В прошлом году FlixBus расширил свое присутствие в Восточной Европе, запустив регулярные рейсы в Украине.

Крупнейший европейский оператор автобусных перевозок FlixBus в 2019 году перевез 62 миллиона людей. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами FlixMobility, выросло на 37%.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отмечается, что росту количества пассажиров способствовали выход FlixMobility на новые рынки в 2019 году – в частности Украины и Турции, и рост сети на уже существующих рынках – сегодня сеть FlixBus объединяет 2500 городов в 30 странах мира.

В компании отмечают, что в 2019 году FlixBus расширил свое присутствие в Восточной Европе, запустив регулярные рейсы в Украине.

В Украине оператор перевозок представлен в 10 городах: Киеве, Львове, Одессе, Житомире, Ривне, Виннице, Умани, Хмельницком, Тернополе и Ужгороде. Прямые сообщения в сети FlixBus Украина имеет с Польшей, Германией, Венгрией, Австрией и Чехией.

"В декабре 2019 года была запущена первая полностью зеленая линия Одесса-Прага-Плзень с брендированными автобусами и полными стандартами FlixBus. В следующем году FlixBus планирует увеличивать количество линий из Украины в Польше, Германии, Чехии и Венгрии, а также открывать новые линии в Южную Европу и страны Балтии. Также в 2020 году в планах компании добавить новые украинские города в сеть международных сообщений и запустить внутренние перевозки в Украине", - заявили в компании.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря из Одессы отправился в путь первый украинский автобус крупнейшего европейского оператора автобусных перевозок FlixBus.