Соответствующее решение должны принять завтра, а в силу оно вступит на следующей неделе.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) должен согласовать решение об исключении Украины из списка стран, гражданам которых разрешен въезд в условиях пандемии.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

В частности, по его данным, послы ЕС завтра, вероятнее всего, примут решение об исключении Украины из списка Евросоюза рекомендуемых безопасных третьих стран во время COVID-19, гражданам которых разрешено совершать путешествия, но само исключение состоится на следующей неделе.

"Исключение из перечня должно произойти на следующей неделе", - отметил Йозвяк.

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29 октября в Европейском Союзе обновили список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и вновь подтвердили действие разрешения туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

В последние недели ожидается, что Украину могут исключить из списка стран, из которых разрешен въезд в условиях пандемии.

26 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД прилагает усилия для сохранения возможности украинцам путешествовать в Евросоюз на случай исключения Украины из "зеленого" списка

Ранее спикер украинского МИД Олег Николенко отмечал, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой" зоны это не отменит безвизовый режим. Он пояснил, что такое решение лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение может быть пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Автор: Виталий Саенко