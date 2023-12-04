Целых 100 лет, с тех пор как из ратуши забрали тюрьму, посторонних сюда не пускали.

В Ивано-Франковске впервые в истории открыли для туристов подземелья городской ратуши, где ранее была тюрьма.

300-летние подземелья видели и пытки опрышков Довбуша, и городских ведьм перед казнью, и даже молодого Ивана Франко, впервые познакомившегося с городом, который позже стал носить его имя, именно в тюрьме, говорится в сюжете ТСН.

Как рассказывает корреспондентка Алла Пасс, целых 100 лет, с тех пор как из ратуши забрали тюрьму, посторонних сюда не пускали. В городе даже ходила легенда, что секреты старинного подземелья охраняет призрак ратуши, мол, именно поэтому у городских властей не доходили руки навести здесь порядок и водить экскурсии.

Экскурсовод же рассказывает гостям легенду о гуцуле без головы, которого якобы видели в подземельях – это призрак опрышка Василия Баюрака, который возглавил восстание против шляхты после гибели Олексы Довбуша. Поляки поймали Баюрака, посадили в это подземелье, а потом его казнили на глазах у всех. Его тело разрубили на куски, которые развешали вдоль дорог к городу, чтобы напугать людей и отбить у них желание идти в опрышки.

Ратушу построили в 1669 году и с тех пор ее подземелья ни разу не перестраивали. Во многих местах сохранилась старинная кладка, каменные лавки для заключенных и даже таинственные ходы.

Пока для посетителей открыли лишь треть подземелий. Ходы пока до сих пор остаются неизученными, ведь попасть туда непросто да еще и опасно – во многих местах они аварийные или вообще засыпаны. Поэтому за их исследование возьмутся уже после победы.

Что еще стоит посмотреть в Ивано-Франковске, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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