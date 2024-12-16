В следующем году туристам советуют обратить внимание на Болгарию и Албанию.

Писатель и туристический гуру Саймон Колдер, которого считают главным британским экспертом по путешествиям, назвал две недооцененные страны Европы, на которые туристам стоит обратить внимание в 2025 году.

В эксклюзивном комментарии Daily Express Колдер отметил, что в 2024 году многие пополярные туристические направления переживали невиданый бум со времен начала пандемии коронавируса. Впрочем, по его мнению, большинство туристов "редко смотрят дальше таких мест отдыха на континенте, как Испания, Франция, Италия и Греция".

Тем временем туристический эксперт уверен, что 2025 год привлечет в Европу еще больше туристов, что повлечет за собой поднятие цен на отдых. А потому он советует искать менее популярные направления, если хочется сэкономить.

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"Если вы хотите выгодное направление, то я бы направился на Балканы – Болгария всегда предлагает очень выгодные предложения для пакетного отдыха", – говорит Колдер.

Она примерно такая же теплая как соседние Греция и Турция, но там меньше людей, тише и ниже цены.

Также эксперт советует обратить внимание на Албанию как на перспективное направление – там "фантастические пляжи, дружелюбные люди и цены на уровне 20-го века".

В Албании туристы могут полюбоваться потрясающими горными пейзажами и полуразрушенными замками, окунуться в ночную жизнь шумной столицы Тираны и понежиться на сказочныч пляжах, которые могут посоперничать с любой средиземноморской страной.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы признались, какие города мира они хотели бы посетить в 2025 году больше всего.

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