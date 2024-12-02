Токио и Мадрид – самые желанные среди туристов города / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Пока всевозможные рейтинги от влиятельных туристических порталов пытаются побудить путешественников посещать в 2025 году менее известные места, у самих туристов на этот счет другое мнение.

По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты свежего исследования журнала о путешествиях Wanderlust, опросившего примерно 168 тысяч путешественников со всего мира о тому, куда бы они хотели поехать в следующем году.

Оказалось, что среди городов мира самой желанной стала японская столица Токио, которая в этом году переживает такой всплеск популярности, что местные власти уже даже вводили ограничения для туристов.

Видео дня

"После получения серебра и бронзы за последние пару лет японская столица добилась золота. Это награда городу редкой глубины, где древние храмы соседствуют с футуристическими небоскребами, а рестораны мирового класса находятся рядом с секретными магазинами рамэн", – отмечают авторы рейтинга.

10 самых желанных среди туристов городов в мире

  1. Токио, Япония
  2. Сингапур
  3. Рио-де-Жанейро, Бразилия
  4. Сидней, Австралия
  5. Кейптаун, ЮАР
  6. Ванкувер, Канада
  7. Буэнос-Айрес, Аргентина
  8. Новый Орлеан, США
  9. Гонконг, Китай
  10. Чикаго, США

Среди европейских городов туристов со всего мира больше всего в следующем году привлекает испанская столица Мадрид.

"Благодаря своей богатой истории, экстравагантной архитектуре и ярким кулинарным традициям, города Испании часто доминируют в этой категории наград. В этом году Мадрид сместил предыдущего победителя Севилью вниз по рейтингу и занял первое место, возможно, благодаря одному недавнему открытию", – пишут авторы рейтинга.

Они поясняют, что в 2023 году в Мадриде открыалась Галерея королевских коллекций, которую готовили целых 25 лет.

10 самых желанных среди туристов городов в Европе

  1. Мадрид, Испания
  2. Стамбул, Турция
  3. Дубровник, Хорватия
  4. Бордо, Франция
  5. Лиссабон, Португалия
  6. Севилья, Испания
  7. Тбилиси, Грузия
  8. Таллин, Эстония
  9. Вена, Австрия
  10. Копенгаген, Дания

Как ранее сообщал УНИАН, самой желанной для посещения страной мира в 2025 году туристы назвали Австралию. Тем временем, в Европе их больше всего привлекает Италия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.