Пока всевозможные рейтинги от влиятельных туристических порталов пытаются побудить путешественников посещать в 2025 году менее известные места, у самих туристов на этот счет другое мнение.
По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты свежего исследования журнала о путешествиях Wanderlust, опросившего примерно 168 тысяч путешественников со всего мира о тому, куда бы они хотели поехать в следующем году.
Оказалось, что среди городов мира самой желанной стала японская столица Токио, которая в этом году переживает такой всплеск популярности, что местные власти уже даже вводили ограничения для туристов.
"После получения серебра и бронзы за последние пару лет японская столица добилась золота. Это награда городу редкой глубины, где древние храмы соседствуют с футуристическими небоскребами, а рестораны мирового класса находятся рядом с секретными магазинами рамэн", – отмечают авторы рейтинга.
10 самых желанных среди туристов городов в мире
- Токио, Япония
- Сингапур
- Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Сидней, Австралия
- Кейптаун, ЮАР
- Ванкувер, Канада
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Новый Орлеан, США
- Гонконг, Китай
- Чикаго, США
Среди европейских городов туристов со всего мира больше всего в следующем году привлекает испанская столица Мадрид.
"Благодаря своей богатой истории, экстравагантной архитектуре и ярким кулинарным традициям, города Испании часто доминируют в этой категории наград. В этом году Мадрид сместил предыдущего победителя Севилью вниз по рейтингу и занял первое место, возможно, благодаря одному недавнему открытию", – пишут авторы рейтинга.
Они поясняют, что в 2023 году в Мадриде открыалась Галерея королевских коллекций, которую готовили целых 25 лет.
10 самых желанных среди туристов городов в Европе
- Мадрид, Испания
- Стамбул, Турция
- Дубровник, Хорватия
- Бордо, Франция
- Лиссабон, Португалия
- Севилья, Испания
- Тбилиси, Грузия
- Таллин, Эстония
- Вена, Австрия
- Копенгаген, Дания
Как ранее сообщал УНИАН, самой желанной для посещения страной мира в 2025 году туристы назвали Австралию. Тем временем, в Европе их больше всего привлекает Италия.
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