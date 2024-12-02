Лидерами рейтинга в этом году признали Токио и Мадрид.

Пока всевозможные рейтинги от влиятельных туристических порталов пытаются побудить путешественников посещать в 2025 году менее известные места, у самих туристов на этот счет другое мнение.

По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты свежего исследования журнала о путешествиях Wanderlust, опросившего примерно 168 тысяч путешественников со всего мира о тому, куда бы они хотели поехать в следующем году.

Оказалось, что среди городов мира самой желанной стала японская столица Токио, которая в этом году переживает такой всплеск популярности, что местные власти уже даже вводили ограничения для туристов.

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"После получения серебра и бронзы за последние пару лет японская столица добилась золота. Это награда городу редкой глубины, где древние храмы соседствуют с футуристическими небоскребами, а рестораны мирового класса находятся рядом с секретными магазинами рамэн", – отмечают авторы рейтинга.

10 самых желанных среди туристов городов в мире

Токио, Япония Сингапур Рио-де-Жанейро, Бразилия Сидней, Австралия Кейптаун, ЮАР Ванкувер, Канада Буэнос-Айрес, Аргентина Новый Орлеан, США Гонконг, Китай Чикаго, США

Среди европейских городов туристов со всего мира больше всего в следующем году привлекает испанская столица Мадрид.

"Благодаря своей богатой истории, экстравагантной архитектуре и ярким кулинарным традициям, города Испании часто доминируют в этой категории наград. В этом году Мадрид сместил предыдущего победителя Севилью вниз по рейтингу и занял первое место, возможно, благодаря одному недавнему открытию", – пишут авторы рейтинга.

Они поясняют, что в 2023 году в Мадриде открыалась Галерея королевских коллекций, которую готовили целых 25 лет.

10 самых желанных среди туристов городов в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, самой желанной для посещения страной мира в 2025 году туристы назвали Австралию. Тем временем, в Европе их больше всего привлекает Италия.

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