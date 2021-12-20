Стоимость билетов на поезд стартуют от 1 тысячи долларов.

Легендарный локомотив под названием La Dolce Vita через 45 лет снова станет на рельсы и выйдет в свой первый рейс. Роскошный поезд, который еще называют "Восточный экспресс", будет запущен в 2023 году.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Поезд впервые был запущен более 150 лет назад. Он в свое время успел завоевать сердца королей, политиков и кинозвезд. Купить билеты всегда было сложно – приходилось бронировать за год.

Итальянский экспресс La Dolce Vita обновят и уже не таким старинным. Его перезапустили для развития железнодорожного люкс-туризма по Европе. Шесть роскошных локомотивов "Восточного экспресса" будут запущены уже в 2023 году. 10 маршрутов будут пролегать через 14 регионов и 128 городов в Италии, Франции, Турции, Хорватии и других странах.

Читайте такжеЗимний тренд: в Финляндии набирает популярность необычное развлечение для туристовС Севера на Юг по Италии до Альп, а также международные маршруты из Рима с остановками в Париже, Стамбуле и хорватском городе Сплит. В легендарном поезде можно провести от одной до трех ночей. Тут можно почувствовать себя героем приключенческого фильма. Более 30 уникальных купе и ресторанов в стиле 60-х и 70-х годов. Звездный шеф-повара и бармены принесут изысканные блюда и напитки современности.

Шик и блеск, хрусталь, серебро – везде роскошь. Стюарды сопровождают пассажиров всю поездку, приносят завтрак, стелют постель. Невероятную красоту Италии можно наблюдать лежа на мягких и широких кроватях, напротив которых большие панорамные окна.

Цена билета на такие поезда стартует от 1 тысячи до 20 тысяч долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 декабря "Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд с самым длинным железнодорожным маршрутом - он преодолевает на своем пути 1806 километров.

Поезд №5/6 маршруту Мариуполь – Рахов соединяет семь областей и делает остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня и Квасах.

Автор: Анастасия Горбачева