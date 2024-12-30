Известно, что в этом селе растет один из сортов оливок.

Маленькая, но очень красивая деревня в Испании Ольете, находится всего в нескольких часах езды от Барселоны. Несмотря на свой размер, оно имеет много достопримечательностей, к примеру, дом Донхуана, который находится на церковной площади села, пишет Express.

Несмотря на то, что об этом селе мало кто знает, его жители придумали, как привлечь больше людей в эту местность.

Известно, что в Ольете есть много оливок Эмпельтре, которые происходят из Испании и часто используются для производства высококачественного оливкового масла. Поэтому сейчас оливковые деревья села могут быть единственным, что может спасти общину села.

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Таким образом в борьбе за выживание села жители запустили проект "Приюти оливковое дерево" (Apradrinaunoliva.org), чтобы поощрить людей по всему миру спонсировать оливковое дерево за 60 евро в год.

В то же время спонсоры собрали более 70 тысяч долларов для привлечения цифровых кочевников.

"Национальное и региональное правительства, а также бизнес-группы также поддержали проект, благодаря чему было создано 43 новых рабочих места для местных жителей. Проект доказал свою эффективность, поскольку село столкнулось со старением населения, что привело к потенциальному закрытию местной школы. Когда проект Apradrinaunoliva.org начался, в школе было только трое учеников, а сейчас их 27, в возрасте от трех до 11 лет", - отметили в Express.

В свою очередь Тереза Санчо, которая работает над проектом оливковых деревьев в селе, рассказала, что у него есть "около 8000 спонсоров" из Британии и других стран Европы и США.

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