В КО "Киевзеленстрой" показали 10 локаций.

В Киеве в парках и скверах обустроили праздничные фотозоны к Рождественским и Новогодним праздникам. Об этом сообщает КО "Киевзеленстрой" в Facebook.

При этом назвали 10 локаций в разных районах Киева.

"Работники коммунальных предприятий, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", выбирали лучшие локации для установки инсталляций и создавали фотозоны собственными силами. Приглашаем в киевские парки и скверы на прогулки и красивые селфи", - сказано в сообщении.

В то же время заместитель начальника управления контроля за содержанием зеленых насаждений и предоставления услуг КО "Киевзеленстрой" Мария Вольская в сюжете на "Киев24" рассказала, что работники Шевченковского района столицы создали локацию с новогодними оленями и поставили возле них новогоднюю елку из металла.

Также она отметила, что в Подольском районе установлена фотозона с новогодними лепешками и конфетами. В то же время работники Голосеевского района создали локацию в виде цифр, которые напоминают, что наступает 2025 год.

В сюжете отмечается, что, в частности, в Сырецком парке с двумя белоснежными оленями созданы часы, стрелки которых указывают на 12 часов и написано 2025 год. Также вечером фотозоны подсвечиваются.

Подготовка к Новому году - последние новости

Как сообщал УНИАН, новогодний стол в этом году будет стоить украинцам гораздо больше, чем год назад. Член "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин отметил, что в целом новогодняя корзина выросла на 35%. В частности, выросла цена всего борщевого набора - практически на 70-80%, а это основные ингредиенты новогоднего стола. Это касается и салата "Оливье", и "Селедки под шубой", и других салатов.

Также стало известно, что в Киеве 6 декабря зажгли главную новогоднюю елку страны. По словам мэра города Виталия Кличко, елку украсили двумя тысячами игрушек и двумя километрами гирлянд.

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