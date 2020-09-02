Мальдивы зафиксировали более тысячи новых случаев заболевания только за прошедшую неделю.

Мальдивы ужесточили требования к въезду туристов из-за скачка заболеваемости COVID-19 на более чем десятке курортов.

Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел сообщает medicalxpress.com.

Читайте такжеСтало известно, когда Украина может открыть границу для иностранцев

Страна вновь открыла свои курортные островки в середине июля после многомесячного локдауна и не требовала, чтобы посетители проходили тестирование или имели при себе документы об отсутствии заболевания при въезде в страну.

С тех пор 29 местных сотрудников и 16 иностранцев получили положительные результаты на курортах, сообщили чиновники.

Что нужно, чтобы попасть на Мальдивы

Учитывая факты новых заболеваний, правительство ввело новые правила, согласно которым все туристы должны будут предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 на пограничном контроле.

Как коронавирус ударил по туризму на Мальдивах

Туризм является основным источником дохода для Мальдивских островов – тропического райского острова, популярного среди молодоженов и знаменитостей.

Власть надеялась, что после перезапуска международных рейсов туристы вернутся на архипелаг, но только 5 200 туристов посетили страну, начиная с 15 июля, а средний ежемесячный показатель до пандемии - 141 000.

Ситуация с коронавирусом на Мальдивах

Мальдивы зафиксировали более тысячи новых случаев заболевания только за прошлую неделю, а общее количество случаев заболевания составило 8 003.

С начала пандемии большинство больных было среди малоимущих рабочих-мигрантов и местных жителей в густонаселенной столице Мале.

С начала августа правительство ввело ночной комендантский час на Мале и соседних населенных островах, чтобы сдерживать резкое увеличение количества случаев там.

На сегодня 29 человек умерли от COVID-19 на Мальдивах, население которых составляет 340 тысяч человек.

Закрытие границ Украины для иностранцев

Тем временем Украина временно закрыла границы из-за осложнения эпидемиологической ситуации.

26 августа Кабмин принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

Исключения составляют граждане, которые нуждаются в защите, иностранцы, которые учатся или проходят военную службу в Украине, имеют вида на постоянное и временное проживание, находятся транзитом, дипломаты и консулы.

27 августа правительство установило запрет на въезд иностранных граждан с полуночи 28 августа.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Перевод: Андрей Василюк