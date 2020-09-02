Мальдивы ввели новые правила въезда / Фото wikipedia.org/Gzzz
Мальдивы ужесточили требования к въезду туристов из-за скачка заболеваемости COVID-19 на более чем десятке курортов.
Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел сообщает medicalxpress.com.
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Страна вновь открыла свои курортные островки в середине июля после многомесячного локдауна и не требовала, чтобы посетители проходили тестирование или имели при себе документы об отсутствии заболевания при въезде в страну.
С тех пор 29 местных сотрудников и 16 иностранцев получили положительные результаты на курортах, сообщили чиновники.
Что нужно, чтобы попасть на Мальдивы
- Учитывая факты новых заболеваний, правительство ввело новые правила, согласно которым все туристы должны будут предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 на пограничном контроле.
Как коронавирус ударил по туризму на Мальдивах
- Туризм является основным источником дохода для Мальдивских островов – тропического райского острова, популярного среди молодоженов и знаменитостей.
- Власть надеялась, что после перезапуска международных рейсов туристы вернутся на архипелаг, но только 5 200 туристов посетили страну, начиная с 15 июля, а средний ежемесячный показатель до пандемии - 141 000.
Ситуация с коронавирусом на Мальдивах
- Мальдивы зафиксировали более тысячи новых случаев заболевания только за прошлую неделю, а общее количество случаев заболевания составило 8 003.
- С начала пандемии большинство больных было среди малоимущих рабочих-мигрантов и местных жителей в густонаселенной столице Мале.
- С начала августа правительство ввело ночной комендантский час на Мале и соседних населенных островах, чтобы сдерживать резкое увеличение количества случаев там.
- На сегодня 29 человек умерли от COVID-19 на Мальдивах, население которых составляет 340 тысяч человек.
Закрытие границ Украины для иностранцев
- Тем временем Украина временно закрыла границы из-за осложнения эпидемиологической ситуации.
- 26 августа Кабмин принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцев с 29 августа до 28 сентября.
- Исключения составляют граждане, которые нуждаются в защите, иностранцы, которые учатся или проходят военную службу в Украине, имеют вида на постоянное и временное проживание, находятся транзитом, дипломаты и консулы.
- 27 августа правительство установило запрет на въезд иностранных граждан с полуночи 28 августа.
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