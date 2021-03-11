На ближайшую неделю в стране закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Черногория с сегодняшнего дня возвращается к жесткому локдауну.

Читайте такжеИз-за оттока туристов упала стоимость аренды жилья в туристических центрахВ стране как минимум на всю ближайшую неделю закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Черногорцам снова запрещено гулять в парках и выезжать за пределы своего района. Кроме того, в стране продлили срок действия комендантского часа, говорится в сюжете ТСН.

Также усиливают карантин и в Италии. Там закрыли салоны красоты и все магазины, кроме супермаркетов. Детей снова перевели на дистанционное обучение.

Между тем Австрию напугала смерть женщины, умершей через десять дней после прививки вакциной от AstraZeneca. Причиной смерти стало нарушение процесса свертывания крови. Из-за этого в Австрии приостановили использование целой партии вакцины, но Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения ситуации утверждает, что вакцина не была причиной смерти австрийки.

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Автор: Ирина Погорелая