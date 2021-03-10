Рейсы запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Лоукост Buta Airways объявил о возобновлении полетов между Киевом и Баку с 1 апреля.

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Об этом сообщает портал Avianews.

Рейсы запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Самолет будет вылетать из Баку в 08:00 и приземляться в Киеве в 10:25. Вылет из Киева запланирован на 12:20 с прилетом в Баку в 16:40.

В Киеве Buta Airways будет обслуживаться в терминале D аэропорта Борисполь, в Баку в терминале 1 столичного аэропорта Азербайджана имени Гейдара Алиева.

Авиабилеты Киев-Баку и Баку-Киев

Из-за ограничений властей Азербайджана все билеты Buta Airways включают перевозку багажа.

Доступны два тарифа

Стандарт: включена ручная кладь и 10 кг багажа, габариты по сумме трех измерений не должны превышать 158 см

Супер: включена ручная кладь, 23 кг багажа с габаритами по сумме трех измерений не более 158 см, 10 кг багажа с габаритами по сумме трех измерений не более 118 см.

В качестве ручной клади на борт самолета пассажиры могут взять один личный предмет: дамскую сумочку, мужской портфель или сумку для ноутбука. Авиакомпания запрещает провозить в салоне другие вещи, в том числе покупки из магазинов Duty Free.

Тестирование на коронавирус

Для вылета из Киева в Баку или из Баку в Киев на рейсах Buta Airways пассажирам необходимо пройти тестирование на коронавирус. Анализ должен подтвердить, что человек не болен, т.е. иметь негативный результат.

Срок действия справки о тестировании составляет 48 часов. Справка должна быть действительна на момент посадки в самолет. Если результат окажется положительным или срок действия справки превысит 48 часов, пассажира не пустят на борт самолета.

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Автор: УНИАН