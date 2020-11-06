8 ноября зрителей «1+1» в 10:45 ждет новый выпуск второго сезона программы «Большие выпуски с Антоном Птушкиным», в котором трэвел-документалист отправится в путешествие по Швейцарии.

В новом выпуске тревел-шоу "Большие выпуски с Антоном Птушкиным" известный украинский путешественник-документалист исследует невероятные красоты Швейцарии и попытается узнать, почему именно эту страну многие считают идеальной для жизни.

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Как сообщает пресс-служба "1+1", на этот раз Антон Птушкин попадет в самые живописные уголки страны, будет исследовать сказочные швейцарские деревни, попытается изучить необычные местные законы "тишины" и будет путешествовать на швейцарском поезде.

Швейцария - удивительная страна, которая подарила миру мюсли, молочный шоколад, застежку на липучке, целлофан и знаменитый швейцарский нож. И стала известной благодаря Альпам, лучшим в мире часам и самым надежным банкам. Кроме того, Швейцария славится и своими природными красотами - по всей ее территории расположились чистейшие озера, живописные горы, зеленые холмы, водопады и альпийские луга.

Учитывая то, что Швейцария удачно соединила в себе не только красивую природу, но и одну из самых устойчивых экономик в мире, ее часто называют идеальной страной для жизни. Так ли это на самом деле - Антон Птушкин попытается проверить в новой серии, изучив все необычные факты и законы жизни Швейцарии.

ТОП - 5 самых необычных фактов о Швейцарии

1. Без суеты: страна умиротворения и спокойствия

Особым впечатлением буквально с первых минут пребывания в Швейцарии у Антона Птушкина будет ощущение, что ты находишься в самой спокойной стране на планете. И это ощущение не покидало путешественника все 9 дней, проведенных не только в уютных деревнях, но и в больших городах. Может показаться, что здесь живет очень мало людей, хотя население страны составляет 8,5 миллионов жителей. Как удастся узнать Антону, один из секретов такого спокойствия - очень размеренный темп жизни швейцарцев.

"Даже если тебе 25 лет, здесь ты не захочешь нестись куда-то, бронировать какие-то активности и спешить. Тебе хочется просто сесть на одну из скамеек, которые установлены здесь практически везде, и просидеть в таком положении целый день. Сидеть, смотреть на прекрасные долины и наслаждаться. Эта страна создана для спокойствия и умиротворения", - поделится Антон в новом выпуске.

2. Уникальные "законы тишины"

Кроме размеренного темпа жизни швейцарцев, внутреннего умиротворения и отсутствия суеты, здесь есть еще один секрет, почему в стране царит атмосфера спокойствия. Это так называемые "законы тишины", которые удивят жителей любой другой европейской страны.

Например, чтобы не мешать спокойствию соседей, в выходные дни здесь запрещен покос травы, мойка машин с помощью аппаратов высокого давления и вообще все, что может создавать шум. А в некоторых местах запрещены и уличные музыканты. Швейцарцы даже создали книгу со сборником всех необычных правил – "Как жить в Швейцарии". Она помогает приезжим адаптироваться к местным законам и не нарушать установленный уклад жизни. Среди самых странных правил в книге - здесь запрещено использовать туалет и душ после 10 вечера, чтобы не беспокоить соседей. Антон Птушкин также пообщается с местными и узнает, какие еще необычные правила и законы действуют в Швейцарии.

3. Нейтралитет и безопасность

Полному спокойствию и ощущению безопасности здесь способствует даже политическое устройство. Так, в мире уже давно сложилось устойчивое представление о Швейцарии как о самой нейтральной стране. Швейцария, успешно дистанцируясь от всех политических блоков, даже не является членом Европейского союза и НАТО. А последним военным конфликтом, в котором участвовали швейцарцы, была война против Наполеона.

4. Швейцария - хорошо укрепленный бункер посреди Европы

Хотя правительство Швейцарии успешно дистанцируется от всевозможных конфликтов, это не значит, что они не готовы к военным действиям и вторжениям. Еще в 1963 году здесь был принят закон, по которому каждый гражданин должен быть обеспечен бомбоубежищем на случай ядерной войны. Тогда на всей территории были построены бомбоубежища, одно из которых до сих пор считается самым большим в Европе - оно может поместить 20 тысяч человек. Как заметит Антон Птушкин, бомбоубежища здесь можно встретить повсюду - даже на парковках и в супермаркетах. Именно поэтому Швейцарию часто называют хорошо укрепленным бункером посреди Европы. Такому имиджу способствует еще и то, что территория страны на юге и севере защищена горами.

5. Устойчивая экономика и высокие зарплаты

Политика нейтралитета и такие меры безопасности влияют также на экономическую составляющую. Именно поэтому здесь сложилась одна из самых устойчивых экономик, а швейцарские банки считаются самыми надежными в мире.

Как отметит Антон Птушкин в новом выпуске, банков здесь больше, чем стоматологических кабинетов. И хранить швейцарцам в них действительно есть что. Зарплаты у местных жителей очень высокие. Швейцария находится на втором месте по уровню зарплат в мире. Средняя годовая зарплата здесь составляет 62,283 доллара, а это более 5190 долларов в месяц.

Продолжая свое большое путешествие по Швейцарии, Антон Птушкин также расскажет, почему она - страна мечты любого пенсионера, и кто из знаменитостей провел здесь свою счастливую старость. Кроме того, украинский путешественник исследует местные пейзажи и покажет всю красоту природы, посмотрит на необычные локальные традиции, проедет самый длинный тоннель в мире и узнает, как в Швейцарии делают сыр.

Предыдущие выпуски тревел-шоу с Антоном Птушкиным

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Автор: Марина Григоренко